Lecţie de viaţă de la o profesoară din Alba. Ea merge zilnic 110 km pentru viitorul copiilor din Apuseni: Fac meseria cu drag de elevi

Andra Claudia Popa, profesoară de Limba şi literatura română la Şcoala Gimnnazială "Horea", judeţul Alba. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

În fiecare dimineață, pe drumurile sinoase și adesea înghețată ale Munților Apuseni, profesoara Andra Claudia Popa urcă la volan cu gândul la elevii săi. Nu o așteaptă un oraș mare, nici măcar o școală modernă, ci clasa de la Școala Gimnazială din satul Horea, județul Alba, un loc uitat între munți, unde speranța se măsoară în lecții, în cărți și zâmbete de copii. Potrivit Antena 3 CNN, profesoara parcurge 110 de kilometri în fiecare zi pentru a fi acolo la timp. Iar această călătorie nu înseamnă doar distanță, înseamnă o promisiune de a le oferi copiilor din localitatea Horia șansa la un viitor mai bună. Povestea ei a fost relatată de Ziua Mondială a Educației, cunoscută și drept "Ziua Internațională a Profesorului", care este sărbătorită anual pe 5 octombrie.

La 42 de ani, cu cea mai mare notă la examenul de titularizare din județul Alba, Andra Claudia Popa, care predă Limba şi lideratura română, s-ar fi putut alege un post comod într-un oraș mare. Totuşi, ea a ales însă altceva, locul unde era cea mai mare nevoie de ea: la 55 kiometri de casă.

"Fac naveta pentru că m-am legat de oameni, de locuri, de copii, de părinți şi mă simt de acasă. Și, să știți că de multe ori în cancelarie, sincer, vă spun, le spun oamenilor: «Știu că practic rămân o vinitură», că așa se zice aici, «dar eu mă simt legată și sunt de-a voastră»", a declarat profesoara de română, Andra Claudia Popa, într-un interviu oferit la Antena 3 CNN.

Dincolo de lecții, profesoara Andra Claudia Popa a reușit să doteze școala cu o bibliotecă, să organizeze excursii, tabere și activități care au deschis lumile copiilor din Apuseni.

Mulți dintre elevii de la Şcoala Gimnazială "Horia" au ieșit pentru prima dată din sat datorită inițiativelor profesoarei Andra Claudia Popa. Rezultatele se văd nu doar în calificative bune, ci în destine schimbate. Foștii elevi sunt astăzi studenți, polițiști, chimiști sau chiar profesori.

"Fiica mea a luat 10 la Evaluarea Națională, fără ore suplimentare. Doar ce a făcut la clasă, deci, este fenomenală (n.r.: profesoara Andra Claudia Popa). (...), e foarte de treabă și implicată și prietenoasă. Copiii o îndrăgesc foarte tare", a declarat mama unei adolescente.

"Încerc să fac orele cât mai atractive. De obicei, îmibin metodele tradiționale cu cele moderne. Am învățat în pandemie să folosesc tehnologia, mă adaptez. Şi, probabil, că o o să încerc să mă adaptez până la sfârșitul carierei didactice", a mai spus profesoara de limba română, Andra Claudia Popa.

Recunoașterea nu a întârziat să vină. Profesoara Andra Claudia Popa se numără printre cei 20 de finaliști ai campaniei naționale Liga Profesorilor Excepționali, desfășurată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, o inițiativă dedicată celor care transformă școala într-o șansă reală la viitor.

"(...). Fac această meserie cu drag de oameni, cu drag de copii", a mai precizat Andra Claudia Popa.

De Ziua Mondială a Educaţiei, astfel de dascăl ne amintesc ce rol uriaș poate avea un profesor în viața unui copil. Grație drumului parcurs zi de zi, la propriu și la figurat, copiii din comuna Horea au învățat să viseze și să îndrăznească.