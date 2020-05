Legea vaccinării nu este o prioritate în Parlament pentru că 'nu are legătură cu pandemia'

Florin Buicu, președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, a explicat pentru DCNews de ce legea vaccinării nu este o prioritate pentru aleși.

”Dacă vorbim despre Legea vaccinării, Comisia pentru sănătate și familie din Camera Deputaților a întocmit un raport de adoptare cu amendamente. Acesta a fost înaintat plenului. De asemenea, am solicitat biroului permanent punerea pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, for decizional. Având în vedere faptul că am trecut printr-o stare de urgență, decizia Parlamentului a fost ca pe ordinea de zi să fie actele normative care au legătură cu această pandemie de coronavirus”, a dezvăluit Florin Buicu.

El spune că Guvernul are pârghiile pentru a promulga o OUG. ”Dacă chiar arde, Ministerul Sănătății și Guvernul pot prelua şi scoate legea printr-o Ordonanță de urgență”, a mai spus Buicu.

Proiectul de lege prin care vaccinarea să devină obligatorie este una dintre prioritățile PSD, care susține că ”pericolul reprezentat de răspândire a unor virusuri letale este alarmant” și amintește de epidemia de rujeolă cu care se confruntă România din 2016 până în prezent.