Lider PSD ținut în carantină cu forța: ”Am două teste negative, dar sunt prizonier la domiciliu”. S-a decis ce va face în continuare

Preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Marian Mina (PSD), este carantinat la domiciliu până în 3 august, după ce a intrat în contact direct cu şeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu, Radu Covaci, confirmat cu COVID-19.

Mina susține că nu a fost niciodată informat despre decizia de carantinare, ci a aflat dintr-un comunicat de presă emis de DSP Giurgiu.

Lider PSD acuză ”ciuma galbenă” de abuzuri: ”Am două teste negative, dar sunt prizonier la domiciliu”

”Ciuma galbenă a ridicat abuzul pe cele mai înalte culmi. Poliția politică a Prefecturii acționează fără pic de discernământ împotriva adversarilor politici. De 5 zile stau închis în casă în baza unui comunicat de presă emis de DSP Giurgiu.

Am două randuri de teste negativ concludente și, cu toate acestea, sunt prizonier la domiciliu și sunt verificat de forțele de ordine dacă nu cumva am încălcat condițiile arestului la domiciliu fără faptă. Nici până în ziua de azi nu am primit decizia de carantinare și nu am semnat nimic în sensul acesta. Voi depune plângeri penale împotriva tuturor autorilor abuzului.”, a scris Marian Mina, pe pagina sa de Facebook.

Marian Mina, ținut în carantină cu forța

Conform anchetei epidemilogice realizate de DSP în cazul șefului ISU Giurgiu, confirmat cu Covid-19, liderul PSD Giurgiu a intrat în contact apropiat cu Radu Covaci, ultima dată pe 20 iulie. Conform legii, Marian Mina trebuie să stea în izolare la domiciliu ”timp de 14 zile, de la data ultimului contact cu cazul confirmat”.

Între timp, Marian Mina s-a testat de două ori, iar rezultatele au fost negative. El este nemulțumit că, în aceste condiții, trebuie să mai stea în carantină până pe 3 august.

Preşedintele CJ Giurgiu, Marian Mina, a declarat că a făcut plângere penală împotriva celor de la DSP Giurgiu pentru că nu a fost informat oficial că este carantinat, iar toate discuțiile cu autoritățile au avut loc telefonic.

"Am făcut plângere penală celor de la DSP Giurgiu pentru că nu am primit nicio informare scrisă cu privire la faptul că sunt carantinat, toate discuţiile au avut loc telefonic, nu m-a testat nimeni, am făcut eu testul din proprie iniţiativă în urmă cu şapte zile şi pentru că DSP Giurgiu nu mi-a efectuat niciun test, am sunat chiar eu luni, 27 iulie, la 112 pentru a solicita efectuarea testului al cărui rezultat îl voi afla ulterior", a susținut Marian Mina, pentru Agerpres.