Liderul PSD, atac dur la adresa PNL: „Amatorism şi nepricepere”

"PSD a dublat azi alocaţiile copiilor! Este un gest de normalitate prin care arătăm că ne interesează viitorul României. Ruşine celor de la PNL care şi-au scos cartelele pentru a nu vota acest proiect dând din nou dovadă că fug de răspundere! În plus, încercările PNL de a lansa în spaţiul public tot felul de scenarii alarmiste cu privire la creşterea alocaţiilor demonstrează încă o dată amatorismul şi nepriceperea acestor oameni. Pentru liberali, copiii României sunt importanţi doar când sunt folosiţi în jocurile lor politice", a scris Marcel Ciolacu, miercuri, pe Facebook.



Potrivit acestuia, guvernarea presupune găsirea soluţiilor pentru oameni, "nu un concurs despre cine ţipă mai tare".



"Campionii ţipetelor ar trebui să înţeleagă asta şi să îşi asume guvernarea şi prin fapte. Soluţii sunt, aşa cum PSD a demonstrat anul trecut când a pus în aplicare creşterea alocaţiilor. Însă, pentru găsirea soluţiilor şi aplicarea lor îţi trebuie şi pricepere, ceea ce PNL demonstrează în fiecare zi că nu are", a adăugat liderul interimar al social-democraţilor.



Miercuri, Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege iniţiat de PSD privind dublarea alocaţiilor pentru copii.



Conform proiectului, "alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de: a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap; b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3); c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap".