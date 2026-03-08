Linia 5 de tramvai din Bucureşti a fost redeschisă duminică. "Va merge de la Ştefan cel Mare până la Pod Băneasa"

Ciprian Ciucu: Azi deschidem linia 5 de tramvai; este o linie foarte cerută. Sursa foto: Facebook/Ciprian Ciucu:

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a participat duminică la inaugurarea liniei de tramvai 5, care asigură legătura între estul şi nordul Bucureştiului. Conform declaraţiilor sale, este vorba despre o linie de tramvai de aproape 5 kilometri, care va lega Ştefan cel Mare de Podul Băneasa.

"Astăzi deschidem linia 5 de tramvai, pe un traseu modificat, este drept, pentru că deja lucrăm la traseul normal al liniei 5. Vorbim despre aproximativ 5 kilometri de tramvai, va merge de la Ştefan cel Mare până la Pod Băneasa. Este o linie foarte cerută, mă bucur că în sfârşit o putem da în folosinţă", a declarat Ciucu.

Primarul a precizat că lucrările de reabilitare a liniei au durat mai mult decât era prevăzut iniţial şi a subliniat importanţa modernizării infrastructurii de tramvai din Capitală. Potrivit acestuia, în prezent se lucrează şi la modernizarea căii de rulare pe tronsonul Ştefan cel Mare - Sfântu Gheorghe.

"Vorbim despre 50 km de şine de tramvai care nu au mai fost reabilitate din anii 70. De ce este important? Pentru că, din cauza stării foarte proaste a liniilor de tramvai astăzi, tramvaiele noi pe care le-am achiziţionat şi pe care ar urma să le mai achiziţionăm se strică şi imediat cum se termină etapa de garanţie costurile de reparaţie sunt foarte mari", a mai spus Ciucu.

Potrivit Primăriei Municipiului Bucureşti, tramvaiul 5 circulă din nou după doi ani pe traseul Aeroportul Băneasa - terminalul Pantelimon, asigurând legătura între nordul şi estul Capitalei. Linia este utilizată frecvent de persoanele care lucrează în zona de birouri din nordul oraşului, motiv pentru care este cunoscută şi sub denumirea de "tramvaiul corporatiştilor".

Autorităţile continuă lucrările de modernizare a căii de rulare pe porţiunea Ştefan cel Mare - Sfântu Gheorghe, proiect care urmăreşte îmbunătăţirea infrastructurii şi a condiţiilor de transport public din zonă.