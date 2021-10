Liviu Dragnea, critici la adresa Patriarhiei Române: "Nu au vrut, nu i-a interesat"

“Cât am stat eu acolo, cred că și acum e aceeași situație, biserica a fost închisă. Acolo nu au vrut, nu i-a interesat să repartizeze un preot ceea ce este foarte rău. În schimb am fost vizitat acolo de nunțiu papal din România, cu un mesaj personal din partea Sfântului Părinte și cu o distincție pe care mi-a aduss-o acolo, chiar în ziua de Crăciun în 2019. Pentru mine a contat mult”, a spus Liviu Dragnea, la B1 TV.

Nunțiul Apostolic în România, Mons. Miguel Maury Buendia, Decan al Corpului Diplomatic i-a făcut o vizită lui Liviu Dragnea în preajma sărbătorilor de iarnă în 2019. Reprezentantul Bisericii Catolice i-a lăsat fostului lider al PSD niște mătănii binecuvântate și urări de sărbători din partea sa și a Papei Francisc.

Liviu Dragnea a mai afirmt că în penitenciar a avut condiții mult mai rele decât ale celorlalți deținuți, deși s-a spus că ar beneficia de un tratament preferențial.

„S-a încercat în primele luni de detenție să se spună că am un tratament preferențial, că am jacuzzi în cameră, că am nu știu ce plasme. Nu au mai insistat, că s-a dovedit că am o situație mult mai rea, dar repet.

Am vrut măcar să am dreptul la muncă. Mi s-a interzis dreptul de a avea acces la televizor, Cu toate că în lege nici măcar nu lasă la latitudinea penitenciarului să accepte. Legea obligă penitenciarul să asigure condițiile de siguranță, atât pentru deținut, cât și pentru reporter. Dar mi s-a interzis orice contact cu presa. Am fost pedepsit pentru o convorbire online pe care am avut-o cu o persoană, pe o listă aprobată de conducerea penitenciarului.

Am stat nouă luni de zile în izolare, scos de la muncă, fapt ce mi-a prelungit pedeapsa cu vreo 4 luni de zile”, a precizat Liviu Dragnea.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal