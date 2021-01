Liviu Dragnea, legături cu finanțatorii lui Donald Trump? Adina Anghelescu, informații în premieră națională din dosar

Recent, fostul lider al PSD, Liviu Dragnea a fost pus sub urmărire penală de DNA pentru două infracțiuni de trafic de influență. Este vorba despre două vizite în SUA, una care a avut loc în ianuarie 2017, cealaltă care urma să se desfășoare în luna octombrie 2017, dar care nu a mai avut loc pentru că lui Dragnea îi expirase viza de America. Și apoi, a expirat și el politic.

Interesant este că punerea sub acuzare a fostului lider al PSD și fost președinte al Camerei Deputaților a apărut la o zi după ce Donald Trump a fost pus sub acuzare în Statele Unite și după încheierea mandatului de președinte al acestuia. Direcția Națională Anticorupție a lansat acum serialul Dragnea-SUA printr-un comunicat din 14 ianuarie 2021, când lui Liviu Dragnea și consulului general al României la Bonn, Gheorghe Dimitrescu (azi retras de la post), li s-a adus la cunoștință că sunt suspecți. De fapte grave, precum trafic de influență și cumpărare de influență.

Care sunt, in extenso, cele mai importante acuzații pe care procurorul Jean Uncheșelu le aduce lui Liviu Dragnea?

Din documente aflate la dosar reiese că înainte de a avea loc evenimentul de la Washington prilejuit de învestirea lui Donald Trump ca președinte al SUA, în ianuarie 2017, afaceristul Cristian Burci i-a prezentat lui Elliot Broidy oportunități de dezvoltare a unor afaceri în România în cazul în care acesta i-ar asigura lui Liviu Dragnea acces la evenimentele respective. Broidy fusese informat de Burci că România se angajase să aloce 2% din PIB pentru industria de armament și urma ca Executivul să se ocupe de astfel de achiziții.

DNA susține că atât Burci cât și lobbystul Steve Loglisci au acționat în România ca reprezentanți ai firmei puternice Circinus aparținând lui Elliott Broidy, urmărind câștigarea unui procent din viitoare afaceri ce urmau a se derula în urma unor achiziții militare. O altă afacere aflată pe agenda acestora era aceea a înființării unui Centru de Analiză a Informațiilor din Surse Deschise (OSINT), posibili beneficiari urmând a fi MApN și MAI.

Ce "scenariu" a făcut acuzarea

Conform scenariului acuzării, în contextul unor astfel de aranjamente pentru vizita neoficială a lui Liviu Dragnea în America la învestirea lui Donald Trump, ar fi avut loc întâlniri, discuții și conferințe telefonice între Carlo Burci- fiul lui Cristian Burci și Loglisci cu diverse persoane din MApN sau din anturajul politic al lui Liviu Dragnea.

"În data de 14 ianuarie 2017, după imprimarea celor trei email-uri primite în seara precedentă de la Steve Loglisci, Carlo Burci și Cristian Burci s-au întâlnit cu Liviu Dragnea, căruia i-au remis invitația primită de la Elliot Broidy. În cadrul acestei întâlniri, Liviu Dragnea a acceptat să se deplaseze la Ceremonia de Inaugurare a Președintelui SUA, dar a refuzat categoric să fie însoțit de Gabriel Leș -ministrul Apărării și Marian Sima, șeful Informațiilor Militare din MApN".

DNA are, de asemenea, documente din care reiese că deși cheltuielile aferente deplasării fuseseră aprobate în cadrul Biroului Permanent al Camerei Deputaților printr-un Memorandum din 16 ianuarie 2017, o zi mai târziu, Secretariatul Camerei Deputaților a primit o adresă semnată de trezorierul PSD, Mircea Drăghici în care se comunica faptul că aceste cheltuieli vor fi suportate de PSD.

În 18 ianuarie 2017, Liviu Dragnea și premierul de atunci, Sorin Grindeanu, au participat la o cină dată de Broidy la Hotelul Internațional Trump din Washington, ocazie cu care Dragnea a schimbat câteva vorbe cu Donald Trump la masa acestuia și au făcut celebrele fotografii.

Procurorul Uncheșelu a dezvoltat, în acuzațiile aduse fostului lider PSD un probatoriu format dintr-un maldăr de corespondențe și întâlniri ulterioare între Cristian Burci sau fiul acestuia, Carlo Burci cu diverse persoane cu funcții importante în acea perioadă în Executivul de la București și alte instituții ale statului, pe mai multe paliere ce vizau posibile colaborări, inclusiv scrisori de intenție legate de anumite proiecte.

În cuprinsul acuzațiilor apare și contractul lobbystului american Barry Steve Jackson, plătit prin firma lui Burci

"În data de 5 februarie 2017, în contextul în care presa occidentală aborda subiectul protestelor din România, Elliot Broidy l-a pus în legătură pe Cristian Burci cu Barry Jackson, consultant politic american, căruia i-a prezentat situația din România și i-a cerut să accepte angajamentul în această țară". (…)

"În data de 22 februarie 2017, ora 10.03, Carlo Burci le-a trimis lui Elliot Broidy, Cristian Burci și Steve Loglisci un email cu titlul , în care se precizează că angajarea lui Barry Jackson este finalizată, urmând ca acesta să trimită contractul, iar 90 % se va finaliza și angajarea societății americane de lobby Brownstein Hyatt Schreck pentru Guvernul României, urmând ca aceasta să primească în jur de 200-250.000 USD pe lună. (…) În data de 22 februarie 2017, Barry Jackson l-a întrebat pe Cristian Burci către cine trebuie să se adreseze și cine va face plata (…)

Ulterior, Barry Jackson- zice scenaristul- ar fi fost plătit de Cristian Burci. Organele judiciare din Cipru au răspuns prompt la un ordin european pus în executare de DNA și au transmis în România documentele bancare din care rezultă transferul a 30.000 de dolari, din 24.05.2017, făcut de asociatul fiului lui Cristian Burci în conturile lui Jackson.

Dar ce știe DNA despre întâlnirea Burci-Grindeanu? Și ce a urmat?

"La data de 2 martie 2017, Carlo Burci i-a informat pe Elliot Broidy, Cristian Burci și Steve Loglisci că s-a întâlnit cu Primul ministru Sorin Grindeanu, ocazie cu care acesta din urmă l-a asigurat că în perioada următoare va întreprinde mai multe acțiuni în sprijinirea demersurilor Circinus în România (…)

"În perioada în care delegația MAPN s-a aflat la Washington, respectiv în data de 19 septembrie 2017, Circinus LLC a organizat un eveniment privat la Hotelul International Trump din Washington DC, la care au fost invitați membrii delegației din România, ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, ambasadorul României în SUA, George Maior, oficiali americani din cadrul Departamentului Apărării precum și alți reprezentanți ai unor companii americane din industria de armament. Elliot Broidy a fost gazda acelui eveniment, la care a participat ca invitat și Cristian Burci".

Ce a declarat ambasadorul George Maior despre vizita lui Dragnea în SUA

In cursul lunii septembrie 2019, toată presa a vuit la aflarea informației că ambasadorul României în SUA, George Maior, a fost audiat la DNA. Când a ieșit din sediul Anticorupției, Maior a declarat:

"Am fost audiat în calitate de martor, în legătură cu dosarul vizitei fostului preşedinte al Camerei Deputaţilor în SUA. De mult timp vroiam să vin. O discuţie foarte plăcută cu domnii procurorii. Dosarul este în procedură, nu pot să ofer detalii".

Discuțiile pe tema afacerilor pe care Elliot Broidy vroia să le facă în România prin aranjarea de întâlniri oportune proiectelor firmei Circinus aparținând lui Broidy sunt parte din arsenalul DNA puse cap la cap, ca într-un film american cu iz conspiraționist la cel mai înalt nivel. Cu picanteriile de rigoare, care fac din Liviu Dragnea "cappo dei tutti cappi" chiar și în numirea secretarului de stat pe probleme de armament de la MApN, Florin Vlădică, despre care se consideră că ar fi fost pus tocmai pentru a asigura deschiderea ușilor proiectelor aprobate în CSAT pe linie de achiziții militare.

Achiziții militare aflate sub lupa DNA, avute în vedere de Cristian Burci și lobbyștii americani ca potențiale viitoare afaceri, precum un centru de informații din surse deschise, elicopterele BELL, avioane militare F-16. Cât urma să câștige Burci doar dintr-o singură viitoare afacere numită proiectul C4I cu capabilități de integrare ISTAR? DNA ar avea dovezi că ar fi fost vorba de 15 la sută, adică între 25 milioane de dolari și 50 milioane de dolari.

Ce informații a folosit DNA în dosarul lui Liviu Dragnea

Filmul acțiunii din punerea sub acuzare a lui Dragnea are episoade legate de întâlniri derulate între americani și persoane reprezentative din arealul politic românesc, inclusiv la vila lui Cristian Burci de la Snagov. Sau la MApN, unde ministrul Gabriel Leș a primit o delegație a firmei Circinus, în aprilie 2017. Ba chiar și la Hotel Athenee Palace, unde Broidy s-a întâlnit cu ambasadorul George Maior și i-ar fi spus că "are deja sprijinul lui Liviu Dragnea".

DNA a avut acces la informații legate și de alte întâlniri ale lobbyștilor sau afaceriștilor americani la sediul Guvernului cu Sorin Grindeanu, Vladimir Ionaș, Carlo Burci și Horia Mihălcescu, a cărui firmă s-a ocupat, ani buni, de consultanță pentru PSD.

Mai sunt și faze legate de vizita unei delegații MApn la Washington, unde a participat șeful Statului Major General, Nicolae Ciucă și generalul Marian Sima, șeful Direcției de Informații Militare, întrevederile Broidy-Mihai Tudose sau corespondențe electronice între Cancelaria președintelui Camerei Deputaților și Cabinetul Președintelui Camerei Reprezentanților SUA, Paul Ryan.

Toate aceste întrevederi, corespondențe și discuții de pus țara la cale sunt comasate în scenariul acuzării din dosarul Dragnea-SUA, partea I. Nu se știe dacă s-a concretizat ceva sau nu pe linia oportunităților urmărite de Cristian Burci. El se află de ceva vreme în Dubai și nu pare să dea semne de revenire în țară.

Vizita care nu a mai avut loc niciodată

Partea a doua privește o altă vizită, care nu a mai avut loc. Vizita din octombrie 2017. Aici a fost prins în menghina acuzațiilor și diplomatul de carieră Gheorghe Dimitrescu, chemat în țară imediat ce a fost pus sub acuzare, alături de Liviu Dragnea, pentru cumpărare de influență. În esență, DNA l-a acuzat pe Dimitrescu de faptul că s-ar fi făcut luntre și punte, în calitate de consilier al lui Florin Iordache la Camera Deputaților, să îi aranjeze lui Liviu Dragnea o vizită prin societatea de lobby a lui Allan Madison și că s-ar fi implicat în modul de plată al acestei acțiuni care ar fi costat 100.000 de dolari.

Plătiți, de fapt, în patru tranșe, prin firma unui anume Daniel Dragomir din Statele Unite, altul decât fostul ofițer SRI fugar, banii urmând a fi returnați în România rudelor acestuia de la Galați, aceștia fiind și apropiați ai lui Florin Pâslaru, consilier și el la Camera Deputaților. Motivul implicării lui Dimitrescu? Pueril, dar există, zice scenaristul. Dimitrescu ar fi urmărit să fie numit consul la Bonn. Și Florin Iordache ar fi fost "puntea de legătură" cu ministrul Teodor Meleșcanu.

"Ceea ce s-a stabilit în mod neechivoc de Liviu Dragnea a fost faptul că înțelegerea cu firma de lobby trebuia să rămână ascunsă în toate aspectele sale, contrar dispozițiilor Legii 334/2006 privind finanțarea partidelor politice în condițiile în care serviciile de lobby erau prestate în favoarea PSD și a lui Liviu Dragnea". Așa o fi, sau este doar o percepție subiectivă a celor care caută încă o dată executarea lui Dragnea? Dilema rămâne.

Cum a intrat FBI pe fir

Dar cum să faci scenariul unui astfel de film fără să ai un pic de FBI în acțiune? Și de ce s-a sesizat ditamai FBI-ul? Pentru că…

"La începutul lunii octombrie 2017, în procedura de obținere a vizei pentru SUA a lui Liviu Dragnea, invitația a făcut obiectul verificărilor la nivelul administrației americane, respectiv vicepreședintele SUA Mike Pence, gazda respectivei întâlniri, context în care s-a constatat că Mike Pence nu avea stabilită nicio întâlnire cu Liviu Dragnea (...)"