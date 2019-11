A murit Corina Untilă, eroina Revoluţiei din 1989: „România a mai pierdut un erou”

sursă foto: Facebook

Fosta președintă a Asociației 17 Decembrie 1989 Timișoara, victimă a Revoluției din Decembrie 1989, Corina Untilă, a îârsta de 49 ani, după o lungă suferinţă cu cancerul.

În 17 decembrie 1989, la vârsta de 18 ani, Corina Untilă – încă elevă la Liceul „C.D. Loga”, din Timişoara – a fost împușcată pe când se afla în coloana de manifestanți care se îndrepta spre Podul Decebal din Timișoara. În urmă împușcării a rămas cu o bucată de plămân și o bucată de ficat lipsă, informeză Timpolis.

„A scăpat in noaptea de 16/17 cand au inceput arestările. S-a ascuns într-o scara de bloc de milițienii, securistii si militarii care începuseră să ia de pe strada de-a valma pe toți cei pe care puneau mana. Ii băteau cu sălbăticie și îi aruncau în dubele și mașinile inspectoratului MI (Daciile albe si Aro din care ulterior au și tras). Ea s-a ascuns și a scăpat.

S-a întors acasă, s-a spălat și a iesit din nou. A plecat impreuna cu alti timișoreni sa cheme studenții din cămine. Auziseră ca o parte din arestați erau la sediul Militiei și dacă ieseau și studenții ar fi putut să meargă în coloana și să le ceară eliberarea. Au iesit puțini. Erau în vacanță iar cei dinăuntru fuseseră încuiati în cămine. Au iesit câțiva.

S-au pornit și au ajuns la podul Decebal. Dar era blocat de militari și Tab -uri. Au fost somați să se oprească și să plece. Au strigat: "Noi suntem poporul! Pe cine apărați?". Tânărul care o ținea de braț a avut o presimțire sumbră

" Sa plecam ăștia o sa tragă!". Si au inceput sa tragă. Corina a avut noroc. A tras-o cineva in jos si glonțul a lovit-o în abdomen. I-a rupt o coasta și i-a perforat plamanul. Au urcat-o plina de sânge într-o mașină printre gloanțe și cadavre. S-a recuperat foarte greu. În primele luni din 1990 cand toata lumea se bucura, Corina statea in pat.”, a scris Mădălin Hodor pe Facebook.