Accident șocant în Galați. Un bărbat a căzut în gol cu tot cu liftul pe care îl repara și a murit

Un angajat al unei firme de mentenanță lifturi a murit după ce s-a prăbușit în gol cu liftul la care lucra, în Galați FOTO: Antena 3 CNN

Un bărbat în vârstă de 57 de ani, angajat al unei firme de mentenanță lifturi, și-a pierdut viața în urma unui accident de muncă șocant care s-a produs miercuri, în Galați.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, muncitorul efectua lucrări în casa liftului și tăia șinele instalației în momentul în care sistemul de prindere ar fi cedat. În urma defecțiunii, liftul s-a prăbușit în gol, iar bărbatul a suferit leziuni grave.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, ambulanță și alte echipe de salvare, însă, în ciuda manevrelor efectuate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Deocamdată, nu este clar care au fost cauzele producerii accidentului și nici dacă victima a respectat toate măsurile de siguranță sau dacă au existat alte deficiențe tehnice ori procedurale. Circumstanțele exacte ale tragediei urmează să fie stabilite în cadrul anchetei desfășurate de autoritățile competente.

Cazul este cercetat ca accident de muncă, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care s-a produs tragedia și eventualele responsabilități.