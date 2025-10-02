Alertă epidemiologică în Dolj: 131 de cazuri de hepatita A. Bolnavii au intrat în contact cu sute de oameni

Au fost descoperite mai multe focare de infecție cu hepatita A. Foto: Getty Images

Este alertă epidemiologică în mai multe localități din judeţul Dolj, după ce au fost descoperite focare de infecție cu hepatita A. Până la acest moment, au fost înregistrate 131 de cazuri. Bolnavii au intrat în contact cu alte aproape 400 de persoane.

Focarele au fost confirmate în șapte localități din județul Dolj, iar Direcția de Sănătate Publică a luat măsuri în încercarea de a limita aceste cazuri. O parte dintre cei infectați au ajuns la spital, iar cei sănătoși încearcă să se protejeze.

În acest sens, DSP a achiziționat doze de vaccin atât pentru populația adultă, cât și pentru copii. De altfel, au fost demarate anchete epidiomiologice, iar focare au fost distribuite peste 1600 de ta tablete cu cloramină.

Deși este un vaccin sigur, iar reacțiile sunt minime, oamenii refuză vaccinarea.

Hepatita A se mai numește şi boala mâinilor murdare şi este o maladie infecţioasă care se transmite prin consumul de apă, alimente contaminate sau contactul cu o persoană bolnavă.