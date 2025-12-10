Aproape 500 de consumatori din Sectorul 1 al Bucureștiului au rămas fără gaze, după o avarie la o rețea. Când va fi remediată situaţia

Aproape 500 de consumatori casnici și non casnici din Sectorul 1 al Capitalei sunt afectați de întreruperea alimentării cu gaze, ca urmare a unui incident înregistrat la un branșament din cadrul rețelei de distribuție, amplasate la intersecția străzii Banu Antonache cu strada Calea Floreasca. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați este estimată pentru miercuri, în jurul orei 18:00, conform Agerpres.

"Ca urmare a unui incident înregistrat la un branșament din cadrul rețelei de distribuție a gazelor naturale amplasate la intersecția străzii Banu Antonache cu strada Calea Floreasca, din sectorul 1 al municipiului București, pentru a pune consumatorii în siguranță, Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă ieri, 9 decembrie 2025, începând cu ora 22:03.

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectați 499 de clienți casnici și non casnici situați pe străzile Constantin Aricescu, George Călinescu, Nicolae Constantinescu, General Aviator Popovici Andrei, Aviator Ștefan Protopopescu, din Sectorul 1 al municipiului București", a anunțat Distrigaz Sud Rețele, într-un comunicat.

Echipele companiei se află la fața locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați este estimată pentru miercuri seara, în jurul orei 18:00.