„Au stat sub apă 10-15 minute” Tânăra de 23 de ani și tatăl ei au murit, după ce au plonjat cu mașina în Olt. Copilul e în stare gravă

Foto: Captură video Antena 3 CNN

Tragedie în judeţul Vâlcea. Tânăra de 23 de ani şi tatăl ei şi-au pierdut viaţa, marți seară, după ce au plonjat cu maşina în râul Olt. Nepotul tinerei, un băiat de doar cinci ani, se zbate între viaţă şi moarte la spital.

Tânăra de 23 de ani de la volanul mașinii se întorsese de doar câteva zile în ţară, din Germania, acolo unde lucrează. Aceasta i-a luat la o plimbare pe tatăl ei de 68 de ani şi pe nepotul în vârstă de cinci ani.

Potrivit autorităţilor, la un moment dat, femeia ar fi fost distrasă de la drum, a intrat pe contrasens, iar apoi a trecut direct prin parapetul de protecţie şi a plonjat în râul Olt.

Cu doar câteva momente înainte ca maşina să se scufunde în apele îngheţate ale râului, tânăra a apucat să sune la 112.

„Când am ajuns, era mașina în Olt, ne-am uitat și nu am avut ce să facem, nu s-a băgat nimeni s-o scoată până când au venit pompierii... (Au stat sub apă) cam 10-15 minute”, a spus un martor.

17 minute a durat din momentul în care tânăra a apelat numărul unic de urgenţă până când pompierii au ajuns la faţa locului. În acest timp, maşina a fost purtată de curenţi aproximativ 80 de metri.

„Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului și au confirmat incidentul. În cel mai scurt timp, pompierii vâlceni au intervenit, reușind să tracteze autoturismul până la mal. Din interiorul acestuia au fost extrase 3 persoane inconștiente: un minor de aproximativ 5 ani, o femeie de 23 de ani și un bărbat de 68 de ani, toți din comuna Perişan, jud. Vâlcea”, a declarat Eduard Văduva, purtător de cuvânt IPJ Vâlcea.

Toţi trei au fost transportaţi de urgenţă la spital. Băiatul de cinci ani este acum internat în secţia de Terapie Intensivă a Spitalului de Pediatrie, după ce a suferit un stop cardiorespirator.

Atât bărbatul în vârstă de 68 de ani, cât și nepoata sa în vârstă de 23 de ani au murit.

Autorităţile au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.