"Avem cea mai mare Grădină Japoneză din Europa". Imagini spectaculoase din Herăstrău, unde Primăria a plantat 85 de cireşi japonezi

Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat, marţi seară, că, în Parcul Herăstru, a fost amenajată "cea mai mare Grădină Japoneză din Europa". Luni, au fost plantaţi încă 24 de cireşi japonezi, iar, astfel, s-a ajuns la un total de 85 de pomi.

"Avem cea mai mare Grădină Japoneză din Europa! În ParculHerăstrău. Ieri am plantat 24 de cireși japonezi, astfel că am ajuns la 85. După noi, se află Olanda cu 70 aflați în același loc.

Primarul general Ciprian Ciucu i-a promis ambasadorului Japoniei la București, Takashi Katae, pe 19 februarie, la ultima vizită oficială, că se va ocupa ca, de Hanami, grădina să fie pusă la punct.

Luna aceasta este Sărbătoarea Florilor de Cireș și s-a ținut de cuvânt. GrădinaJaponeză există în Herăstrău din 1989.

Pe lângă cireși, colegii de la Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti au plantat ieri zece gutui japonezi, patru pini în stil bonsai, trei arțari japonezi și un bambus", a transmis instituţia.

