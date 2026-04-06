București e ”destinația ideală pentru vara lui 2026”. Presa britanică îl descrie ca pe un oraș frumos, ieftin, perfect pentru vacanță

1 minut de citit Publicat la 08:44 06 Apr 2026 Modificat la 08:44 06 Apr 2026

Un oraș european fermecător și accesibil, perfect pentru o vacanță, unde o halbă de bere costă doar 2,60 lire sterline, așa descrie presa britanică Bucureștiul.

București este așadar orașul care poate fi alegerea ideală pentru o escapadă în această vară, fără să fie nevoie să cheltui o avere pentru a te simți bine, scrie Express.

Capitala României este descrisă ca destinația perfectă pentru un weekend prelungit, cu costuri accesibile.

Orașul oferă un amestec vibrant de istorie, cultură și energie modernă, iar o halbă de bere costă, potrivit sursei, doar 2,60 lire sterline.

Capitala găzduiește repere cunoscute, precum Palatul Parlamentului, și are un Centru Vechi plin de farmec, cu arhitectură istorică și baruri pline de viață.

Bucureștiul este apreciat și pentru spațiile sale verzi, precum Parcul Herăstrău, dar și pentru locurile culturale emblematice, cum este Ateneul Român, care sporesc farmecul orașului.

Unul dintre locurile care nu ar trebui ratate în București este Mănăstirea Stavropoleos, considerată una dintre cele mai vechi biserici din oraș.

Un vizitator a scris pe TripAdvisor: „Mănăstirea este situată în Centrul Vechi. Este un loc fabulos, încărcat de istorie, interiorul este superb și intrarea este gratuită. Nu ratați ocazia de a o vizita dacă sunteți în oraș.”

Un altul a notat: „Este o biserică foarte mică și foarte frumoasă. Este una dintre cele mai vechi biserici din București. În opinia mea, este cea mai frumoasă biserică din București.”

Cât timp te afli în București, o plimbare prin Centrul Vechi este una dintre cele mai bune modalități de a simți cultura locală.

Zona este cunoscută pentru clădirile sale frumoase, varietatea de restaurante și atmosfera plină de viață.

De aici se poate ajunge ușor către castelele și zona rurală din împrejurimi.

Un alt vizitator al orașului a scris pe TripAdvisor: „Aceasta este o zonă frumoasă a Bucureștiului, cea mai veche parte a orașului, cu cafenele peste tot, iar viața de noapte este excelentă, oamenii ies în fiecare seară la cafea, la o bere sau la masă cu prietenii.”