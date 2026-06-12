Trenurile Soarelui 2026 încep să circule, de astăzi. CFR Călători anunță în ce stație de pe litoral nu vor opri până pe 30 iunie

1 minut de citit Publicat la 11:21 12 Iun 2026 Modificat la 11:21 12 Iun 2026

Tren de călători oprit în gară. Sursa foto: CFR Călători

Programul estival „Trenurile Soarelui” 2026 a intrat în circulaţie vineri, asigurând până la începutul lunii septembrie legături directe între litoralul Mării Negre şi principalele regiuni ale ţării, a anunţat vineri CFR Călători, potrivit Agerpres.

„În perioada 12/13 iunie - 6/7 septembrie 2026, CFR Călători asigură legături directe către staţiunile de la Marea Neagră, din toate regiunile ţării, prin programul estival Trenurile Soarelui”, se menţionează în comunicat.

Totodată, CFR Călători informează că, în perioada 13 - 30 iunie 2026, circulaţia trenurilor pe secţia Constanţa - Mangalia se va desfăşura în contextul redeschiderii liniei Hm Costineşti - Mangalia pe întreaga distanţă, fără oprire în staţia Costineşti Tabără, la solicitarea CFR SA.

Conform sursei citate, pentru accesul în staţiunea Costineşti, călătorii pot utiliza staţia Costineşti.

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Timp de trei luni, în sezonul estival 2026, turiștii vor avea la dispoziție 60 de trenuri directe (30 dus/30 întors) zilnic către litoralul Mării Negre, dintre care 28 sunt suplimentare (14 dus/14 întors), iar restul fac parte din circulația obișnuită.

Trenurile directe suplimentare sunt disponibile din:

Nord-Vest: Oradea, Satu Mare/Baia Mare

Oradea, Satu Mare/Baia Mare Vest: Arad, Timișoara Nord, Reșița Nord

Arad, Timișoara Nord, Reșița Nord Centru: Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov, Sibiu

Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov, Sibiu Nord-Est / Est: Suceava Nord, Iași, Galați

Suceava Nord, Iași, Galați Sud: Craiova, București

Aceste trenuri includ opriri intermediare și posibilități de îmbarcare în numeroase stații de pe traseu, facilitând accesul turiștilor către litoralul Mării Negre, precum și către Delta Dunării, prin conexiunea spre Tulcea Oraș via Medgidia.

Pe lângă aceste trenuri, pasagerii din întreaga țară au la dispoziție numeroase conexiuni din București, întrucât pe magistrala București Nord – Constanța trenurile circulă în regim cadențat, cu plecări distribuite pe tot parcursul zilei.

Această frecvență ridicată oferă flexibilitate în alegerea orei de călătorie, iar durata călătoriei pe distanța București Nord – Constanța este una redusă, de aproximativ 2 ore pentru trenurile InterCity și 2 ore și 20 de minute pentru InterRegio, ceea ce face deplasarea către litoral mai rapidă și mai confortabilă.