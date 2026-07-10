Antena 3 CNN Actualitate Locale „Băi, ești nebun?” Câteva femei împing autobuzul blocat în trafic, la Galați, în timp ce bărbații de pe o terasă râd și filmează

„Băi, ești nebun?” Câteva femei împing autobuzul blocat în trafic, la Galați, în timp ce bărbații de pe o terasă râd și filmează

D.C.
<1 minut de citit Publicat la 13:26 10 Iul 2026 Modificat la 13:52 10 Iul 2026
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autobuz
Câteva femei împing autobuzul blocat în trafic, la Galați, în timp ce bărbații filmează FOTO: Antena 3 CNN

Imagini virale au fost surprinse în Galați, după greva companiei de transport local. Mai multe femei au intervenit pentru a împinge un microbuz rămas blocat în mijlocul drumului, iar în tot acest timp, mai mulți bărbați aflați la o terasă din apropiere au privit scena, au râs și au filmat momentul.

Imaginile filmate de pe terasă arată cum mai multe femei încearcă să pună din nou în mișcare un autobuz al transportului public, care s-a oprit în mijlocul drumului.

Bărbații care erau pe terasa umbroasă din apropiere s-au amuzat copios de scena la care asistau. „Băi, ești nebun?” - strigă unul din ei.

Bărbații au privit în continuare scena râzând cu poftă, până când autobuzul s-a pus în mișcare.

 

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Etichete: Galați autobuze imagini virale

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