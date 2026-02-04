Caz șocant la Bacău: Un băiat de 16 ani a fost bătut şi sechestrat de patronul la care lucra. Motivul incredibil al agresiuniii

Doi dintre cei trei agresori ai minorului au fost reţinuţi. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN & Facebook/Municipiul Onesti

Un caz şocant a avut loc în judeţul Bacău, unde un băiat de 16 ani a fost umilit, bătut şi sechestrat de patronul la care lucra. Furios că vestimentaţia nu corespunde cu eticheta restaurantului în care adolescentul servea la mese, adultul s-a răzbunat pe copil. Ulterior, patronul a încercat să-i cumpere tăcerea cu bani şi chiar ar fi vrut să-i influenţeze pe martori. De altfel, individul ştia că băiatul acceptase să fie exploatat ca să îşi ajute mama. Imaginile atacului au fost surprinse de victimă şi au ajuns pe masa poliţiştilor. Atenţie, urmează informaţii şi imagini cu un puternic impact emoţional.

Un băiat de 16 ani din Bacău, bătut şi sechestrat de patronul la care lucra

Agresiunea a avut loc în oraşul Slănic-Moldova, judeţul Bacău, în urmă cu aproape două săptămâni, mai exact pe 23 ianuarie. Iar în video-ul de mai jos se văd o parte dintre loviturile şi umilinţele la care a fost supus minorul de 16 ani de patronul său, supărat că hainele cu care servea acesta pe la mese nu corespundeau cu eticheta restaurantului. O să-i spunem Andrei – unul dintre sutele de copii din România care muncesc fără acte.

"De ce daţi în mine? Vedeţi că sunt minor! Nu vă e ruşine? Lăsaţi-mă în pace să plec!" sunt câteva dintre replicile pe care adolescentul i le-a spus bărbatului, care era vizibil furios. "Băi! Te uiţi la mesaj?" este întrebarea patronului pentru băiat înainte să-l lovească violent, aşa cum se poate observa pe clipul de mai jos. Imaginile surprind doar începutul atacului. Dincolo de uşă, a povestit adolescentul, ar mai fi venit doi. Tot adulţi.

"Toţi trei l-au închis pe minor într-o cameră, anexa restaurantului, unde au exercitat asupra acestuia violenţe fizice", a declarat Elena Paşcu-Apăvăloaie, avocata adolescentului, pentru Antena 3 CNN.

Mama adolescentului a fost şocată în momentul în care l-a văzut cu faţa tumefiată. El i-a povestit scenele de groază pe care le-a trăit.

"L-au pus în genunchi, l-au scuipat, i-au dat cu palma, cu pumnul", a declarat mama băiatului agresat pentru Antena 3 CNN. Ulterior, femeia a mai spus: "Avea ochiul stâng... era umflat un pic spre vânăt. Avea foarte multe dungi roşii de la urme, cred eu, de la urmele de la palme, pe faţă pe frunte, pe gât".

După episodul de violenţă, patronul ar fi încercat să-i influenţeze pe ceilalţi adolescenţi, martori în dosar, iar pe Andrei ar fi vrut să-l cumpere cu bani, pentru că ştia că acesta acceptase să fie exploatat ca să îşi ajute mama. În plus, adolescentul nu are tată care să-l apere.

Mama băiatului a mai precizat că acesta lucra în weekend şi în vacanţe în restaurantul în care a fost umilit, bătut şi sechestrat. Întrebată de cât timp muncea acolo, aceasta a răspuns: "Da, de la 14 ani şi jumătate". Iar la întrebarea "A avut vreodată vreun contract?", femeia a spus: "Nu. Eu nu am văzut nimic".

În timpul declaraţiilor, mama adolescentului a mai făcut următoarele mărturii: "Normal! (n.r.: răspunsul ei la întrebarea «Vă e teamă pentru el?») Şi pentru mine mi-e teamă, nu numai pentru el! (...) Dar mi-e teamă pentru că sunt oameni mari, au un nume în Slănicul ăsta şi-mi este teamă".

Doi dintre cei trei agresori ai băiatului au fost reţinuţi

"Cum până pe data de 29 ianuarie Poliţia Slănic-Moldova nu întreprinsese niciun act de urmărire penală în prezenta cauză, dosarul a fost trimis spre soluţionare Serviciului de Investigaţii Criminale de pe lângă IPJ Bacău, iar în urma cercetărilor efectuate, pe data de 2 februaruie 2026, a fost luată măsura reţinerii pentru 2 dintre cei 3 suspecţi", a precizat Elena Paşcu-Apăvăloaie, avocata adolescentului, pentru Antena 3 CNN.

Potrivit statisticilor oficiale, în prima jumătate a anului trecut au fost descoperite 79 de cazuri de copii exploataţi prin muncă.