Ce au comandat și ce au primit. O primărie din România acuză o „tentativă de înşelăciune”: „Nu am căzut în capcană”

Foto: Facebook/Primăria Sfântu Gheorghe

Primăria Sfântu Gheorghe a anunţat, vineri, că a fost vizată de o "tentativă de înşelăciune" după ce firma de la care a închiriat caruselul pentru sărbători a livrat un echipament complet diferit faţă de cel comandat.

Potrivit conducerii instituţiei, caruselul adus este de o calitate mult mai slabă decât cel convenit iniţial, motiv pentru care l-a refuzat şi a decis să închirieze un alt carusel, de la o altă firmă.

"Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, prin Casa de Cultură 'Konya Adam', a fost ţinta unei tentative de înşelăciune, dar nu a căzut în capcană. Din păcate, caruselul pentru sărbători nu poate fi pus astăzi în funcţiune, deoarece firma de la care a fost închiriat a adus un alt carusel decât cel promis. Echipamentul livrat este vizibil diferit şi de o calitate mult mai slabă decât cea pe care ne-am dorit-o şi pe care am agreat-o iniţial. Din acest motiv, am decis să nu îl folosim. Pentru a nu strica bucuria copiilor, am ales să închiriem un alt carusel, de la altă firmă, identic cu cel de anul trecut. Acesta va fi montat în weekend şi va deveni funcţional pe parcursul zilei de duminică. Ne cerem scuze pentru neplăceri, dar le garantăm copiilor că experienţa va fi una care merită aşteptarea", se arată într-un mesaj postat, vineri, pe pagina de Facebook a Primăriei.

Caruselul care va fi amplasat în Piaţa Centrală din Sfântu Gheorghe, unde va fi şi tradiţionalul Târg de Crăciun, va funcţiona în perioada 14-28 decembrie, între orele 11:00 şi 20:00, cu excepţia zilelor de 24 şi 25 decembrie, iar biletul va costa 5 lei.