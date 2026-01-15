Crescătorie ilegală de reptile, găsită într-un apartament din Bihor. Erau și 2 vipere pentru care nu există ser antiviperin în România

În 12 metri pătraţi, erau diferiţi şerpi, tarantule, dar şi 2 vipere veninoase. Sursa colaj foto: Facebook/Garda de Mediu Bihor

O crescătorie ilegală de reptile a fost descoperită de poliţişti şi Garda de Mediu într-un apartament din oraşul Ştei, aflat în judeţul Bihor. În 12 metri pătraţi, erau diferiţi şerpi, inclusiv Boa şi piton, un varan cu pete galbene, tarantule, o ţestoasă cu picioare roşii şi alte exemplare, majoritatea fiind specii protejate. Specia de viperă identificată este veninoasă, endemică şi inclusă pe Lista Roşie IUCN, iar pentru aceasta nu există ser antiviperin în România.

În apartamentul din oraşul Ştei se aflau 13 şerpi, 2 vipere de groapă Mangshan (Protobothrops mangshanensis – specie CITES Anexa II), un piton, un varan cu pete galbene, dar şi tarantule şi o ţestoasă cu picioare roşii. Autorităţile au făcut fotografii la toate animalele găsite în locuinţă.

"Comisarii Gărzii de Mediu Bihor, împreună cu poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor – Biroul pentru Protecţia Animalelor şi ai Poliţiei Oraşului Ştei, au desfăşurat un control pentru identificarea unei crescătorii de reptile în oraşul Ştei. În urma controlului efectuat într-un apartament situat pe str. Andrei Mureşanu, într-o cameră de aproximativ 12 mp, au fost identificate mai multe animale sălbatice ţinute în captivitate", au anunţat oficialii de la Garda de Mediu Bihor într-o postare pe Facebook.

Potrivit comisarilor Gărzii de Mediu, majoritatea acestor exemplare fac parte din specii protejate, incluse în Convenţia CITES, achiziţionate fără documente legale de provenienţă, transport sau deţinere. Animalele au fost achiziţionate atât din România, cât şi din alte state UE (Spania, Germania – în cazul viperelor, Estonia).

Poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au constatat încălcarea prevederilor Legii nr. 205/2004, privind protecţia animalelor, animalele fiind deţinute în condiţii necorespunzătoare, fără asigurarea spaţiului, siguranţei şi posibilităţii de mişcare.

"Specia de viperă identificată este veninoasă, endemică şi inclusă pe Lista Roşie IUCN, neexistând ser antiviperin disponibil pe teritoriul României. Proprietarul animalelor riscă sancţiuni contravenţionale de până la 30.000 lei, pentru încălcarea legislaţiei de mediu şi a celei privind conservarea faunei sălbatice", a mai transmis sursa citată.

Documentele întocmite au fost transmise către DSVSA Bihor, iar până la finalizarea verificărilor au fost impuse mai multe măsuri, între care interzicerea înstrăinării animalelor, interzicerea înmulţirii acestora şi aplicarea măsurilor de siguranţă pentru prevenirea evadării.