Cum arată "apartamentul situat la casă" scos la vânzare la un preţ de lux în Cluj

Piaţa imobiliară din Cluj vine cu o nouă ofertă inedită. Iată cu cât este scoasă la vânzare o anexă lipită de un bloc descrisă cu fast ca un "apartament situat la casă".

Sursa foto: Pixabay

Cu o descriere complexă "apartamentul" situat la casă pe strada Horea din Cluj este recomandat ca un "apartament cochet, cu beneficiile pe care le aduce o casă individuală cum ar fi liniște şi intimitate".

"Apartamentul se află într-o zonă bună, în apropierea tuturor punctelor de interes cum ar fi magazine, scoli, stații pentru mijloacele de transport în comun şi facultăți", notează agentul imobiliar.

Însă imaginile care însoțesc anunţul de vânzare arată, de fapt, o anexă lipită de un bloc, scoasă la vânzare pentru 50.000 de euro.

"Apartamentul are o suprafața utilă de 26 mp, si dispune de următoarea compartimentare;

- 1 dormitor;

- 1 bucătărie;

- 1 baie;

- 1 hol;

- 1 pod.

Finisajele in apartament sunt clasice, si necesita renovare. Apartamentul dispune de ferestre termopane si toate utilitățile.

În jurul apartamentului sunt dispuși 15 mp de teren, care pot fi îngrădiți si astfel dobândindu-se intimitate absoluta, prin ridicarea unui gard.

Odată cu renovarea apartamentului, acesta se poate extinde si in podul imobilului, pentru a câștiga încă una sau două încăperi", se arată în anunțul postat pe platforma de imobiliare.