DIICOT a găsit peste 6 kilograme de canabis, cocaină şi sume importante de bani după percheziţii efectuate în Ialomiţa

Peste şase kilograme de canabis, dar şi cocaină şi sume importante de bani, au fost ridicate de anchetatorii ialomiţeni în urma unor percheziţii efectuate într-un dosar de trafic de droguri de risc şi mare risc, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ialomiţa, împreună cu procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Ialomiţa, au documentat activitatea infracţională a trei persoane, de 28, 29 şi 38 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de risc.

"Din materialul probator administrat a rezultat că, în intervalul august-octombrie 2025, persoanele cercetate ar fi procurat şi deţinut, în vederea comercializării, diferite cantităţi de canabis (drog de risc). În aceeaşi perioadă, persoana cercetată, de 28 de ani, ar fi procurat şi vândut droguri de mare risc (cocaină), cu 1.000 de lei la fiecare tranzacţie", spun anchetatorii.

În urma a cinci percheziţii domiciliare efectuate de poliţişti la data de 20 octombrie, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, au fost descoperite şi ridicate aproximativ 6,5 kilograme de canabis, 140 de grame de cocaină, grindere, cântare electronice, dispozitive de vidat, un aparat de lipit pungi, obiecte purtând urme de substanţă, 40.700 de euro, 101.000 de lei, precum şi alte mijloace de probă.

De asemenea, pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantităţi de droguri de risc şi mare risc.

Au fost reţinute 3 persoane

Procurorii DIICOT Ialomiţa au dispus reţinerea celor trei persoane, de 28, 29 şi 38 de ani, cercetate pentru săvârşirea trafic de droguri de risc, în sarcina celor de 28 şi 29 de ani reţinându-se şi comiterea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc.

Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ialomiţa a dispus arestarea preventivă a două dintre persoanele cercetate pentru 30 de zile şi măsura controlului judiciar faţă cea de-a treia.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.