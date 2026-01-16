Doi oameni au murit după un incendiu izbucnit într-o casă din Bacău

Doi oameni au murit după un incendiu izbucnit la o locuinţă din judeţul Bacău. . Foto: Hepta

Pompierii militari din cadrul ISU Bacău au fost solicitați să intervină de urgență, în noaptea de joi spre vineri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Gura Văii. La faţa locului au fost descoperite două victime carbonizate: un bărbat în vârstă de 45 de ani și o femeie de 43 de ani. Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un coș de fum sau un burlan deteriorat.

Autorităţile au mobilizat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, precum și echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul unei locuințe, afectând o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, fără risc de extindere la imobilele învecinate.

În urma incendiului au fost descoperite două victime carbonizate: un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani și o femeie de aproximativ 43 de ani. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea acestora. Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un coș de fum sau un burlan deteriorat.