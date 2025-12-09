Doi români şi un ucrainean au fost prinşi de poliţişti când încercau să introducă în ţară droguri ascunse în caroseria maşinii

Doi români şi un ucrainean au fost prinşi de poliţişti când încercau să introducă în ţară droguri ascunse în caroseria maşinii. sursă foto: Getty Images

Doi români şi un ucrainean au fost prinşi la frontieră când încercau să intre în ţară cu mai multe kilograme de droguri de mare risc. Substanțele interzise, aduse din Polonia, au fost găsite de Poliţiştii de Frontieră de la Sighetu Marmaţiei și procurorii DIICOT în caroseria mașinii.

Cele 3 maşini au fost oprite pe raza municipiului Sighetu Marmației de Poliţiştii de Frontieră. Imediat, acestea au fost duse în punctul de trecere din Sighet, pentru a fi verificate. După descoperirea drogurilor, cei 3 suspecţi au fost duşi la audieri, iar procurorul DIICOT a dispus reținerea acestora pentru 24 de ore.

Ulterior, un judecător de la Tribunalul Maramureș a dispus arestarea preventivă a celor 3 inculpaţi pentru 30 de zile. Indivizii au procurat drogurile din Polonia şi intenţionau să le comecializeze pe raza județului Maramureș.

Autorităţile precizează că aceste activități judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureș și polițiști de frontieră din Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmației.