Explozie la o conductă de gaz în curtea unei case din Frăsinet, județul Teleorman. Surse: Două persoane sunt rănite

<1 minut de citit Publicat la 15:11 20 Oct 2025 Modificat la 15:18 20 Oct 2025

O explozie s-a produs la o conductă de gaze în localitatea Frăsinet. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: IGSU

O explozie puternică s-a produs luni în localitatea Frăsinet, județul Teleorman, în curtea unei gospodării, în urma unei deflagrații la o conductă de gaz provenită de la o butelie GPL.

Surse din cadrul ISU au declarat pentru Antena 3 CNN că explozia nu a fost urmată de incendiu, însă două persoane ar fi fost rănite.

La fața locului s-a intervenit de urgență cu două autospeciale de stingere, o autospecială CBRN (destinată intervențiilor în cazuri de contaminare chimică, biologică, radiologică și nucleară) și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Teleorman, care au acordat primul ajutor victimelor.

Reprezentanții ISU au precizat că deflagrația s-a produs în urma unei acumulări de gaze de la o butelie aflată în curtea locuinței.

Starea persoanelor rănite nu a fost comunicată oficial până la această oră.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele exploziei și dacă normele de siguranță au fost respectate.