Femeie rănită grav, după ce a căzut pe șine, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu din București. Circulația trenurilor e afectată

O femeie a căzut pe șinele de metrou în stația Constantin Brâncoveanu din București. Sursa foto: ISU B-IF

Circulaţia trenurilor de metrou este reorganizată, miercuri, în sistem pendulă între staţiile Piaţa Sudului - Eroii Revoluţiei, pe firul II, şi Tudor Arghezi - Piaţa Sudului, firul 1, după ce o femeie a căzut pe șine, informează Metrorex.

Potrivit sursei citate, în jurul orei 14:40, în staţia de metrou Constantin Brâncoveanu, firul 1, a avut loc o posibilă tentativă de suicid.

„În urma acestui eveniment regretabil, circulaţia trenurilor de metrou este reorganizată în sistem pendulă între staţiile Piaţa Sudului - Eroii Revoluţiei, pe firul II şi Tudor Arghezi - Piaţa Sudului, firul 1. Personalul Metrorex a solicitat intervenţia SMURD şi celorlalte organe abilitate. Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul. Călătorii sunt informaţi prin sistemul de sonorizare din staţii şi trenuri”, se arată în informarea Metrorex.

Conform ISU Bucureşti - Ilfov, o femeie în vârstă de 60 de ani, cu multiple traumatisme, a fost extrasă de echipele de salvatori de sub garnitura de metrou în staţia Constantin Brâncoveanu. Din primele informații, ar fi vorba despre o posibilă tentivă de suicid.

În urma evaluării medicale, a rezultat că victima prezenta multiple traumatisme şi, în scurt timp, urmează a fi transportată la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni.

„În urmă cu scurt timp, am intervenit pentru extragerea unei persoane de sub o garnitură de metrou, în staţia Constantin Brâncoveanu, Sector 4, Bucureşti. După deconectarea reţelei de electricitate, echipajele au realizat accesul la victimă (femeie, 60 ani). În urma evaluării medicale, a rezultat că victima prezenta multiple traumatisme şi, în scurt timp, urmează a fi transportată la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni”, a anunţat ISU.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă, au intervenit o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori şi 2 echipaje SMURD.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]