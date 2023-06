Gest impresionant de omenie, pentru tânărul înjunghiat în Grădina Botanică din Craiova! Oamenii stau la coadă să doneze sânge

Oamenii din Craiova s-au adunat în număr mare, joi, în fața Centrului de Transfuzii, pentru a-l ajuta pe tânărul aflat în stare critică, după ce a fost înjunghiat în Grădina Botanică, împreună cu prietena lui de 14 ani, care a fost ucisă. Aceștia vor să doneze sânge, după ce apropiații băiatului au cerut ajutorul pe internet.

În urma apelului lansat de familie, prietenii și profesorii băiatului de 19 ani din Craiova, oamenii au răspuns cu solidaritate și s-au prezentat în număr mare la Centrul de Transfuzii, pentru a dona sânge.

Peste o sută de persoane au stat la coadă, joi dimineață, atât în curtea centrului cât și pe holuri, din dorința de a-l ajuta pe băiatul care se zbate între viață și moarte.

Angajații de la centru spun că oamenii au venit încă de miercuri să doneze pentru tânărul rănit. Aceștia insistă, însă, ce este mereu foarte mare nevoie de sânge, iar numărul de vieți salvate ar crește considerabil dacă donatorii ar veni în număr mare în fiecare zi.

Citește și: "Are nevoie de sânge!": Familia și prietenii băiatului înjunghiat în Grădina Botanică din Craiova cer ajutorul pe internet

Reporterul Antena 3 CNN i-a întrebat oameni ce anume i-a determinat să vină să doneze sânge, mai ales că mulți dintre aceștia nu îl cunosc personal pe tânăr.

"Să facem un front comun să ajutăm un suflet."

"Este strigător la cer că acel băiat (n.r. atacatorul) este copilul unui polițist. În ce țară trăim? La ce să ne așteptăm?"

"Nu îl cunoașteam. Am aflat de la tv, de pe rețelele sociale. Am venit din propria inițiativa. Să donăm."

"Nu l-am cunoscut. Am auzit de pe rețele și am venit pur și simplu. Este cumplit. Și eu am un copil și...e ceva de nedescris."

"Nu îl cunosc. Mi se pare dramatic, ceva ce...n-am cuvinte. Am venit pentru ajutorul lui, pentru sănătatea lui.", au spus oamenii.