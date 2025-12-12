În Neamț, un bărbat cu un detector de metale și-a adunat acasă o adevărată comoară. A ascuns-o bine, dar polițiștii au aflat de ea

Mai multe obiecte din patrimoniul cultural au fost găsite acasă la un bărbat din Neamț care s-ar fi dus cu un detector de metale în zone de patrimoniu arheologic FOTO: Poliția Română

Un bărbat de 57 de ani a adunat acasă o adevărată comoară după ce s-ar fi dus cu un detector de metale în zone de patrimoniu arheologic, fără a fi autorizat, și a adunat monede, medalioane, cruci, inele, cuțite, topoare și alte obiecte vechi, cu valoare istorică.

Astfel, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Neamț au început o anchetă din oficiu, în urmă cu o lună, legată de acest caz, privind săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și utilizarea detectoarelor de metale în zone cu patrimoniu arheologic, fără autorizație.

IPJ Neamț a transmis că în urma investigațiilor s-a stabilit că bărbatul din Gârcina ar fi folosit detectoare de metale, în perioada ianuarie 2023 – octombrie 2025, pe mai multe situri din județ, fără avizul Ministerului Culturii. Din aceste zone ar fi sustras obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural.

La 11 decembrie, polițiștii au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară în comuna Gârcina, la locuințele a două persoane. În ambele imobile au fost găsite bunuri cu valoare istorică, susceptibile a face parte din patrimoniul cultural mobil.

Printre obiectele identificate se numără monede datate între 1830 și 1885, un medalion comemorativ Carol I (1839–1939), o cruce, inele și fragmente de bijuterii, elemente de ornamente, o cataramă din bronz, o rublă din argint, două topoare din fier, o nicovală, un amnar și mai multe fragmente metalice. Toate bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor și expertizare.

Acțiunea a fost sprijinită de polițiști ai Serviciului Criminalistic și de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Neamț.

După percheziții au fost puse în aplicare două mandate de aducere pentru bărbatul de 57 de ani și un altul de 35 de ani. Cercetările continuă în acest caz pentru documentarea întregii activități a celor doi.