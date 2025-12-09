În Vaslui, o femeie a crezut că are un plan genial pentru a face rost de bani de la iubitul ei. Acum este la închisoare

O femeie din Vaslui și-a înscenat răpirea ca să obțină o răscumpărare de 47.000 de euro chiar de la iubitul ei FOTO: Getty Image (imagine cu caracter ilustrativ)

O femeie din județul Vaslui și-a înscenat propria răpire pentru a obține o răscumpărare de 47.000 de euro chiar de la iubitul ei. Așa-zisa sechestrată și complicele ei au fost arestați pentru șantaj, după ce au trimis o filmare în care femeia se prefăcea că este legată și inconștientă.

Femeia de 33 de ani și complicele ei, un bărbat de 31 de ani, ambii din județul Vaslui, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi fost pus la cale un plan prin care să obțină suma de 47.000 de euro de la iubitul femeii.

Anchetatorii spun că la începutul lunii decembrie cei doi au regizat o falsă lipsire de libertate. Femeia a fost filmată legată de mâini și de picioare, într-o aparentă stare de inconștiență, iar imaginile au fost trimise la iubitul ei pentru a-l determina să plătească o răscumpărare.

Acesta, însă, a sesizat poliția, iar anchetatorii au descoperit că întreaga acțiune fusese regizată de femeie și de complicele ei.

Judecătoria din Bârlad i-a arestat pe cei doi.