Incendiu în Calea Plevnei, din Bucureşti. Sunt degajări mari de fum, a fost emis mesaj Ro-Alert

Un incendiu major a izbucnit, cu degajări mari de fum, în Calea Plevnei, din Bucureşti. Autorităţie au emis o avertizare Ro-Alert. Sursa foto: captură video

Un incendiu major a izbucnit, sâmbătă dimineaţă, la Orhideea spa, din Calea Plevnei, în Bucureşti. Au fost sesizate degajări mari de fum, iar pompierii au intervenit de urgenţă, informează Antena 3 CNN. Salvatorii au găsit, la faţa locului, o persoană cu arsuri minore la mâini. Ar fi vorba despre un angajat al centrului.

Autoritățile au emis şi o avertizare Ro-Alert, din cauza fumului puternic.

Pompierii au observat că incendiul se manifestă la subsolul unei clădiri, unde funcționează un centru spa. Au fost constituite echipe de căutare-salvare în vederea identificării şi evacuării persoanelor.

Incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, dintr-un ansamblul de blocuri P+10. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate progresiv: 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD.

Misiunea este în dinamică.