Incendiu puternic în Portul Agigea, ard deșeuri și fier vechi. A fost emis mesaj Ro-Alert. Fumul negru și dens se vede de pe plajă

Un incendiu a izbucnit duminică dimineață în Portul Agigea, în zona Porții 10, unde ard deșeuri menajere și fier vechi.
La ora 6:55 a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru degajări de fum în zona localității Agigea.
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Nu sunt semnalate probleme de propagare a incendiului. Nu au fost înregistrate victime, iar autoritățile spun că nu e necesară evacuarea populației.
La fața locului intervin echipaje din cadrul ISU Constanța cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă și un echipaj SMURD B. De asemenea, intervine și un operator privat cu o autospecială de stingere.
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