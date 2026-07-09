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Incendiu puternic pe plaja H2O din Mamaia. Două beach-baruri s-au făcut scrum

G.M.
1 minut de citit Publicat la 09:17 09 Iul 2026 Modificat la 09:19 09 Iul 2026
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incendiu plaja mamaia
Incendiu puternic pe plaja H2O din Mamaia. Două beach-baruri s-au făcut scrum. FOTO: Antena 3 CNN

Zeci de pompieri au intervenit de urgenţă joi dimineaţă pentru a stinge un incendiu puternic, care a cuprins mai multe terase din staţiunea Mamaia. Două beach-baruri, cu o suprafaţă de 600 de metri pătraţi s-au făcut scrum.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost sesizaţi, în noaptea de miercuri spre joi, înlegătură cu izbucnirea unui incendiu la un beach-bar pe plaja H2O din Mamaia.

Incendiu puternic pe plaja H2O din Mamaia. Două beach-baruri s-au făcut scrum 1083383
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La momentul sosirii echipajelor de intervenţie, incendiul afectase o suprafaţă de 300 de metri pătraţi. Ulterior, focul s-a extins şi la un alt beach-bar.

Astfel, în urma incendiului, au ars două beach-baruri pe o suprafaţă totală de 600 de metri pătraţi. 

Din primele informaţii se pare că focul a pornit de la o anexă aflată pe plajă, apoi s-a extins rapid.

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Etichete: Mamaia plaja incendiu terasa

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