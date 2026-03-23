Locuitorii din Sectorul 4 al Capitalei vor primi bani pentru carburant. Băluță: „Este un ajutor de 200 de lei”

Primarul Daniel Băluță a anunțat luni că locuitorii Sectorului 4 vor primi un ajutor pentru carburant, având în vedere că prețurile la pompă au explodat, iar puterea de cumpărare continuă să scadă. De asemenea, edilul a precizat că se suspendă și taxa de regenerare urbană.

Edilul a invocat inflația și majorarea taxelor ca principale motive pentru intervenția autorităților locale.

„Nu ne putem opri aici, tocmai pentru că puterea de cumpărare a scăzut cu aproximativ 30%. Inflația este de 10%. Taxele și impozitele au crescut, astfel încât pentru cetățenii Sectorului 4 am venit în întâmpinarea acestei situații extrem de delicate și extrem de grave cu încă două măsuri.

Prima măsură este aceea de suspendare a taxei de regenerare urbană în ceea ce privește termenul de la 1 aprilie, deci peste aproximativ 10 zile.

A doua măsură este aceea de a veni în sprijinul oamenilor activ prin acordarea unui ajutor pe o perioadă de șase luni de zile, un ajutor on-off în cuantum de 200 de lei pentru carburant (n.r. ajutoarele de 200 de lei vor fi date o lună da, o lună nu).

Cui ne adresăm? Ne adresăm, în primul rând, locuitorilor Sectorului 4, celor care au domiciliu aici de mai mult de un an de zile. Ne adresăm celor care au un loc de muncă, pentru că este extrem de important să și-l mențină. Ne adresăm celor care dețin vehicule cu o capacitate cilindrică mai mică de 2000 de centimetri cubi și cu un venit pe membru de familie mai mic de 5000 de lei.

Acestea sunt măsurile pe care, în aceste situații, în semn de solidaritate, trebuie să le luăm pentru oameni, pentru că atât crearea de locuri de muncă, cât și susținerea acestora reprezintă o prioritate pentru oricare dintre noi”, a declarat primarul Sectorului 4.