”M-a ucis în bătaie de faţă cu copilaşul“. Nimic nu va mai fi la fel pentru Vasilica

Îndură violenţele, umilinţele şi frigul de ani de zile. Trăia cu copiii într-o cameră neîncălzită, în timp ce concubinul, consumator fervent de alcool, se lăfăia într-o anexă cu sobă, scrie Adevarul.ro.

„Am ajuns aici din cauza bărbatului. De o lună l-am rugat să cumpere o sobă, că le este frig copiilor. A spus că nu-l interesează. Şi-a făcut o sobă la el în camera din grajd şi pe noi ne-a lăsat în frig. Nu m-a primit cu cădiţa nici măcar să-i spăl pe ăştia mici. Le făceam baie în frig, că murdari nu-i puteam lăsa, mititeii. Apoi copiii au răcit”, spune femeia, adăugând că bărbatul îi dă bani doar când îşi aduce aminte şi nu se implică în viaţa de familie.

”Când bea, devine agresiv. Ultima dată m-am plâns unei nepoate că-mi este greu. A aflat, a băut bine şi se făcea că munceşte în grădină. Când m-am întors de la toaletă, a venit după mine şi mi-a tras nişte picioare în spate. Apoi m-a ucis în bătaie de faţă cu copilaşul meu de şase ani. Am luat ce am apucat şi am fugit cu toţi copiii”, mărturisteşte femeia.