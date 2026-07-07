Mai multe trenuri ale CFR Călători vor avea opriri suplimentare la Bonțida pentru Festivalul Electric Castle

1 minut de citit Publicat la 21:34 07 Iul 2026 Modificat la 21:34 07 Iul 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Mai multe trenuri vor efectua opriri suplimentare la Bonțida în perioada 15-20 iulie 2026, cu ocazia desfășurării Festivalului Electric Castle, a anunțat marți CFR Călători, notează Agerpres.

"Cu ocazia desfășurării Festivalului Electric Castle, CFR Călători vine în sprijinul participanților și introduce, în perioada 15-20 iulie 2026, opriri comerciale suplimentare de 1 minut în HM Bonțida pentru mai multe trenuri, facilitând astfel accesul către zona festivalului", menționează compania într-un comunicat.

Pe lângă trenurile care au deja oprire programată în HM Bonțida, vor opri suplimentar, în perioada 15-19 iulie 2026, trenurile: InterRegio IR 1837 Iași - Cluj-Napoca și IR 12647 București Nord - Satu Mare; în perioada 16-19 iulie 2026: IR 12648 Satu Mare - București Nord; în perioada 16-20 iulie 2026: IR 1832 Cluj-Napoca - Galați, IR 1833 Iași - Timișoara Nord, IR 1831 Timișoara Nord - Iași, IR 1830 Galați - Cluj-Napoca, IR 1838 Cluj-Napoca - Iași, IR 1765 Timișoara Nord - Iași și IR 1763 Iași - Timișoara Nord. În aceeași perioadă vor avea opriri suplimentare și trenurile R 4009 Dej Călători - Cluj-Napoca, R 4020 Baia Mare - Cluj-Napoca, R 13432 Cluj-Napoca - Baia Mare și R 4110 Cluj-Napoca - Beclean pe Someș.

Compania recomandă călătorilor să consulte mersul trenurilor înainte de plecare, întrucât opririle suplimentare sunt valabile doar în intervalele menționate.

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