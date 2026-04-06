Modificări de circulație, în centrul Bucureștiului. Mai multe artere au devenit străzi cu sens unic: „Fiți atenți la noile indicatoare”

1 minut de citit Publicat la 12:30 06 Apr 2026 Modificat la 12:30 06 Apr 2026

Mai multe artere din centrul Capitalei au devenit străzi cu sens unic. Sursa foto: Primăria Municipiului București

Primăria Municipiului București a anunțat, duminică seară, o serie de modificări importante de circulație în zona centrală a orașului, măsuri care au intrat în vigoare începând de ieri. Schimbările au ca scop fluidizarea traficului și creșterea siguranței atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni.

Printre principalele modificări se numără transformarea Străzii Tudor Arghezi în arteră cu sens unic pe întreaga lungime, dinspre Strada C.A. Rosetti către Strada Batiște. Schimbarea vizează în mod special tronsonul dintre Strada C.A. Rosetti și Strada Școalei, unde până acum circulația se desfășura în ambele sensuri.

Totodată, pe Strada Nicolae Filipescu, sensul unic a fost inversat pe segmentul cuprins între Strada Școalei și Strada C.A. Rosetti, noua direcție fiind către Strada C.A. Rosetti. Între Strada Școalei și Strada Vasile Conta, sensul de circulație rămâne neschimbat, însă a fost introdusă obligativitatea virajului la dreapta pe Strada Vasile Conta.

O altă modificare importantă vizează tronsonul dintre Strada Vasile Conta și Strada Batiște, unde circulația în dublu sens a fost eliminată. Acesta devine drum cu sens unic dinspre Strada Batiște către Strada Vasile Conta.

Reprezentanții Primăriei fac apel la conducătorii auto să fie atenți la noile indicatoare rutiere și să circule cu prudență în zonă, pentru a evita incidentele și pentru a facilita adaptarea la noile reguli.

Autoritățile transmit că aceste măsuri fac parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a traficului în centrul Capitalei.