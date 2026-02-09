Nouă creștere a turbidității apei la Vidraru. 40.000 de oameni din zonă rămân în continuare fără apă potabilă

Apa furnizată prin rețeaua de distribuție care deservește municipiul Curtea de Argeș și comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025. Foto: Romeo Dinica/ Facebook Apele Române

O nouă creştere a turbidităţii apei furnizate în zona Curtea de Argeş s-a înregistrat în ultimele zile, după tranzitarea controlată a unei viituri prin Barajul Vidraru, a anunţat, luni, societatea Aquaterm, informează Agerpres.

Conform unei informări transmise de reprezentanţii societăţii de furnizare a apei, situaţia a condus la colmatarea completă a filtrelor din staţia de tratare de la Cerbureni, în data de 5 februarie. Ulterior s-a luat decizia de a se spăla trei filtre, unul în timpul zilei şi două în timpul nopţii, când consumul este mai redus, pentru a exista suficientă apa filtrată pentru spălare.

„S-a luat această decizie pentru a nu opri staţia, întrucât populaţia nu avea făcute rezerve de apă. Acest lucru s-a resimţit în reţeaua de distribuţie în data de 6 februarie 2026, când turbiditatea apei a crescut. După această operaţiune atât societatea cât şi DSP au prelevat probe. Din raportul nostru de încercare, dar şi din cele comunicate de DSP, reiese că apa nu mai corespunde din punct de vedere fizico-chimic şi nici microbiologic”, se arată în informare.

Conform aceleiaşi surse, în zilele de 6, 7 şi 8 februarie s-a efectuat o dezinfecţie a reţelei cu clor în cantitate mai mare, iar luni şi în zilele următoare se vor recolta noi probe de apă „pentru a se constata dacă a fost depăşit acest eveniment”.

„Precizăm că potrivit ultimului raport de încercare din data de 6 februarie 2026 pentru proba din 4 februarie 2026 transmisă la DSP, apa din reţeaua de distribuţie nu conţinea bacterii, rezultatul fiind negativ inclusiv la clostridium pe care îl determinăm în doua probe pe săptămână. (...) Apa rămâne în continuare nepotabilă şi nu este bună de băut sau gătit şi poate fi utilizată în scopuri menajere”, se mai menţionează în informarea societăţii Aquaterm.

Ca urmare a creşterii turbidităţii, în contextul deversărilor controlate din lacul de acumulare Vidraru, apa furnizată prin reţeaua de distribuţie care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Danului, Valea Iaşului şi Băiculeşti, cu o populaţie totală de circa 40.000 de locuitori, nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025.

Societatea Aquaterm a informat, încă din data de 10 noiembrie, că turbiditatea apei brute din canalul de la Oeşti, unde sunt situate prizele de apă, a fost cu mult mai mare decât capacitatea de filtrare a Staţiei de tratare de la Cerbureni.

Hidroelectrica a efectuat, în ultimele luni, o serie de deversări controlate din acumularea Vidraru de pe râul Argeş, necesare pentru asigurarea condiţiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice