O biserică de lemn din Maramureş, veche de peste 300 de ani, a ars în întregime. Era monument istoric

O biserică veche de peste 300 de ani din Maramureş a fost distrusă de un incendiu puternic. Sursa foto: Vasile Dale

Biserica veche de peste 300 de ani din satul Posta, judeţul Maramureş, a fost distrusă în întregime în urma unui incendiu izbucnit în cursul dimineții de vineri, a informat purtătorul de cuvânt al ISU Maramureș, Adriana Șanta, notează Agerpres.

"Lăcașul de cult a fost distrus de incendiu aproape în întregime", a spus Adriana Șanta.

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La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat, prin ardere violentă, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Flăcările au cuprins și turla bisericii, cu o înălțime de circa 25 de metri, existând pericolul iminent de prăbușire a structurii.

La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară pentru intervenție și salvare de la înălțime, două echipaje de prim ajutor SMURD, o cisternă pentru alimentare cu apă și două autospeciale de primă intervenție și comandă.

Mesajul Episcopiei

Conform unei informări a biroului de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, biserica de lemn 'Sfântul Ilie' din localitatea Posta era monument istoric, categoria A (1675).

Episcopia a stabilit o comisie care se va deplasa în satul Posta în consultare cu ISU Maramureș, pentru a stabili cauzele, și după caz, vinovățiile. În acest context se va întocmi un raport de urgență pentru a lua măsurile care se impun.

De asemenea, instituția a punctat faptul că, la fiecare ședință, Episcopul Iustin le atrage atenția preoților asupra responsabilității protejării monumentelor istorice și bunurilor de patrimoniu, verificarea paratrăsnetelor din timp în timp și, după caz, înlocuirea lor cu echipamente compatibile cu violența furtunilor în aceste vremuri.