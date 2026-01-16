Opt oameni au fost răniţi în urma unui accident, în Galaţi, provocat de un şofer beat. Ce alcoolemie avea

Momente şocante au avut loc vineri seara, pe DN 25, în afara comunei Drăgănești, aflată în județul Galați, unde s-a produs un accident rutier. Potrivit primelor informaţii ale agenţilor, un şofer tânăr, care s-a urcat beat la volan, a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de o maşină. În urma impactului, cei şase pasageri din cele două autoturisme, cu vârste cuprinse între 3 şi 26 de ani, dar şi şoferii au fost răniţi.
Oficialii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi au transmis că primele cercetări arată că o maşină condusă de un bărbat, de 26 de ani, din localitatea Lieşti, ar fi pătruns pe sensul opus de mers şi s-a ciocnit cu un alt autoturism, condus de un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Tecuci.
Impactul a fost atât de puternic, încât una dintre maşinile implicate în accident a fost proiectată în parapetul metalic, instalat pe marginea drumului. Şoferul care a provocat incidentul rutier a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat.
"În urma impactului, au fost rănite opt persoane, respectiv cei doi conducători auto și alți șase pasageri, cu vârste cuprinse între 3 și 26 de ani, aflați în cele două autoturisme.
În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul conducătorului auto de 26 de ani. Rezultatele testărilor privind consumul de substanțe interzise au fost negative pentru ambii șoferi", a informat IPJ Galați.
Poliţiştii din Galaţi au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii accidentului.