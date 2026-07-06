Orașul din România în care oamenii vor fi amendați și cu 5.000 de lei dacă nu-și spală mașinile și le lasă murdare în parcări

<1 minut de citit Publicat la 11:58 06 Iul 2026 Modificat la 11:58 06 Iul 2026

Proprietarii de autovehicule din Alba Iulia ar putea fi obligați să își mențină mașinile curate FOTO: Getty Images

Proprietarii de autovehicule din Alba Iulia ar putea fi obligați să își mențină mașinile curate atunci când acestea sunt parcate pe domeniul public sau pe domeniul privat al statului prin noul Regulament de gospodărire care este în consultare publică. În caz contrar, vor risca amenzi care sunt de-a dreptul uriașe.

Potrivit proiectului, „neîntreținerea autovehiculelor parcate în spațiile publice în stare corespunzătoare de curățenie” va constitui contravenție și va putea fi sancționată cu amendă, relatează Ziarul Unirea. Măsura are ca scop îmbunătățirea aspectului orașului și descurajarea menținerii în parcări a vehiculelor neîngrijite sau aflate într-o stare avansată de degradare.

Amenzi de până la 5.000 de lei

Proiectul de regulament stabilește sancțiuni diferențiate, în funcție de categoria proprietarului.

Persoanele fizice care nu își întrețin autovehiculele parcate pe domeniul public riscă amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei.

În cazul persoanelor juridice, sancțiunile sunt mai severe, fiind prevăzute amenzi între 1.000 și 5.000 de lei pentru autovehiculele murdare sau lăsate în stare de degradare în spațiile publice.

Constatarea contravențiilor va reveni Poliției Locale Alba Iulia, iar sumele încasate din amenzi vor fi virate integral la bugetul local.

Regulamentul se află în prezent în etapa de consultare publică, urmând ca prevederile sale să fie supuse aprobării Consiliului Local.