Percheziţii de amploare la români urmăriţi internaţional pentru furturi. Mascaţii au descins la mai multe adrese

Oamenii legii au efectuat percheziţii de amploare, miercuri dimineaţă, în Timiş. Un bărbat care a urmărit internaţional pentru furt de aparatură electronică, în Franţa, a fost prins la Lugoj, iar un alt suspect este căutat în continuare de poliţişti. Cei doi sunt bănuiţi că ar face parte dintr-o rețea implicată în aceste furturi de electronice, informează Antena 3 CNN.

Mascaţii au descins la mai multe adrese. Poliţiştii din Lugoj au decins la 4 adrese din oraşul Buziaș pentru pune în plicare un mandat internaţional de arestare emis de autoritățile din Franţa pe numele a doi bărbaţi.

Un suspect a fost găsit. Anchetatorii vorbesc de o rețea care se ocupa de furturi electronice. Aparatura era vândută pe piaţa neagră din România.

Oamenii legii n-au reuşit încă să-l găsească şi pe al doilea individ implicat în aceste furturi. Bărbatul găsit va fi ridicat, apoi se va proceda la efectuarea mandatului de extrădare, pentru ca el să ajungă în faţa autorităților din Franţa, ca să dea explicaţii cu privire la acuzațiile ce i se aduc.