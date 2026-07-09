Petrecere cu lăutari şi dedicaţii într-un cimitir din Gorj. În capul mesei au stat reprezentanții bisericii şi ai autorităţilor locale

Petrecere cu lăutari şi dedicaţie într-un cimitir din Gorj. Sursa foto: captură video

Petrecere cu lăutari într-un cimitir din Gorj. Scenele incredibile au fost filmate chiar de enoriaşii care sărbătoreau inaugurarea unui spaţiu dedicat meselor pentru pomeni. Au fost şi dedicaţii ca la nuntă, printre morminte.

În capul mesei au fost așezați reprezentanții bisericii şi ai autorităţilor locale. Credincioşii care au mers la biserică pentru a inaugura un prăznicar au asistat miraţi la aceste scene.

Se pare că înainte de petrecerea din cimitir, oficialităţile locale şi preoţii au sfinţit un şopron, notează Gorj Online. Sursa amintită susţine că, în capul mesei, au fost așezați reprezentanții bisericii, ai autorității locale și afaceriști din zonă care au sponsorizat investiția.

Parohia Pojogeni a postat imaginile pe reţelele sociale, dar le-ar fi şters după ce oamenii au criticat evenimentul, în comentarii.