Primăria Capitalei propune interzicerea unor categorii de mașini în București, la orele de vârf. Ce amenzi prevede proiectul

2 minute de citit Publicat la 09:23 14 Oct 2025 Modificat la 09:27 14 Oct 2025

Stelian Bujduveanu a lansat un proiect prin care să se interzică circulația anumitor mașini în București. Sursa foto: Facebook/ Stelian Bujduveanu

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a lansat astăzi un proiect de hotărâre ce vizează una dintre cele mai acute probleme ale orașului: traficul sufocant din orele de vârf.

Potrivit propunerii, autovehiculele destinate activităților de aprovizionare, curierat și salubrizare vor avea circulația și staționarea interzise în intervalele 07:00–10:00 și 16:00–19:00, pe întreg teritoriul municipiului București.

Reducere estimată de peste 150.000 de vehicule în trafic

„În ultimii zece ani, numărul mașinilor înmatriculate în București a crescut cu peste 40%, depășind 1,7 milioane de unități. La acestea se adaugă zilnic aproximativ 300.000 de vehicule din județele limitrofe. Orașul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum”, a declarat edilul într-un mesaj public.

„Propun o măsură clară, cu efecte imediate”, a adăugat el, estimând că interdicția ar putea reduce semnificativ numărul vehiculelor în orele de vârf, facilitând astfel circulația transportului public și a deplasărilor esențiale.

Proiectul, în dezbatere publică până pe 29 octombrie

Proiectul de hotărâre a fost publicat începând cu 14 octombrie pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului București, deschizând astfel procedura de transparență decizională.

Timp de două săptămâni, cetățenii și organizațiile interesate pot transmite propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare. Documentația completă poate fi consultată online la www.pmb.ro sau la sediul instituției.

Excepții prevăzute în proiect

De la această interdicție vor fi exceptate următoarele categorii:

Vehiculele de intervenție pentru urgențe (ambulanțe, pompieri, poliție, SMURD etc.);

Structurile din sistemul de apărare și ordine publică (MApN, MAI, SRI etc.);

Vehiculele tehnico-edilitare pentru intervenții de urgență (avarii, întreținere, rețele publice);

Mașinile pentru deszăpezire sau combaterea poleiului;

Transporturile medicale de urgență (medicamente, organe, produse sanguine etc.).

Amenzi între 3.000 și 5.000 de lei

Potrivit proiectului, încălcarea noii reglementări va fi considerată contravenție și se va sancționa cu amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei.

Controlul și aplicarea sancțiunilor vor reveni Poliției Locale a Municipiului București și structurilor din sectoare.

Motivele inițiativei: reducerea poluării și fluidizarea traficului

Raportul de specialitate al Direcției Transporturi subliniază faptul că activitățile de aprovizionare, curierat și salubrizare, realizate cu autovehicule de gabarit mediu și mare, contribuie semnificativ la blocajele din trafic și la poluarea urbană. Autoritățile urmăresc să implementeze un model similar cu cel deja aplicat în orașe ca Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu sau Brașov, care au introdus ferestre orare restrictive pentru transportul de marfă în centrele aglomerate.

Cum pot contribui bucureștenii

Până pe 29 octombrie 2025, opiniile pot fi trimise:

prin platforma online a PMB (link direct),

pe e-mail la: [email protected] ,

, prin poștă sau direct la registratura PMB din Bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5.

Ce urmează

Dacă proiectul va primi avizele necesare și va fi aprobat în Consiliul General, noile reguli vor intra în vigoare la o dată ce urmează a fi stabilită prin hotărârea finală.

Reprezentanții PMB au precizat că se pot organiza dezbateri publice și întâlniri dedicate dacă acestea sunt solicitate în scris până la 26 noiembrie 2025, de către organizații legal constituite sau alte autorități publice.