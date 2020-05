Românii întorși în țară, vor să plece înapoi. ”De frică am venit. Am crezut că nu o să îmi mai văd familia”

În localitatea Sadova, județul Dolj, 400 din cei 2.000 de locuitori plecați în străinătate, s-au întors acasă. Din păcate, aici nu au cu ce să trăiască. Jumătate din ei sunt și acum în izolare la domiciliu. Tocmai de aceea sunt hotărâți ca, imediat ce măsurile de restricție vor fi ridicate, să plece din nou la muncă.

Samuel Tănasie a lucrat în Lombardia mai bine de 7 ani. A ridicat hale de producție pentru diferite firme. Pandemia de coronavirus l-a prins singur acolo și de frică, a venit acasă. A dat 300 de euro pe biletul de avion și a fost primul locuitor din Sadova care s-a întors.

”În februarie am venit, am stat pe carantină 2 săptămâni, e foarte greu să stai singur într-o casă! De frică. Lucram într-o fabrică de acolo, în Italia, în producție, şi când am văzut că au apărut primele cazuri acolo, în Lombardia, am luat primul avion care mi-a ieșit în cale și am venit acasă. Am zis că nu o să mai ajung să îmi văd familia”, povestește Samuel Tănasie.

Acum însă este hotărât să se întoarcă. Nu știe daca va mai fi primit la vechea fabrică, însă spune că este pregătit să o ia de la capăt. Dar de data aceasta, nu va mai fi singur. Alături de el va pleca și soția și cei trei copii.

Cei mai mulți s-au întors însă acasă după ridicarea stării de urgență, scrie Digi24.ro.

„După perioada de relaxare după 15 mai, multe dintre persoanele care se aflau la muncă în țările vestice au avut contracte pe perioadă determinată şi s-au întors acasă. Iar de pe 15 mai până acum avem 208 persoane pe care le avem în evidență, izolate la domiciliu”, spune Gindrovel Dumitra, medic de familie.