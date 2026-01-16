Salvamont Maramureş a emis avertizare de avalanşe pe munte: Deja a avut loc o avalanşă în Munţii Rodnei

1 minut de citit Publicat la 18:20 16 Ian 2026 Modificat la 18:21 16 Ian 2026

În Munţii Rodnei s-a produs o avalanşă de mari dimensiuni. Sursa colaj foto: Facebook/Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont

Riscul producerii unor avalanşe în Munţii Rodnei, Maramureşului şi Tibleşului a crescut, iar Salvamont a emis o avertizare de posibile avalanşe pe munte, a informat, vineri seara, directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş, Dan Benga, potrivit Agerpres.

Anunţul vine în contextul în care oficialii de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) au prelungit şi extins pentru jumătate din România codul galben de ger. Meteotologii au spus că vor fi minus 19 grade Celsius în unele regiuni din ţară.

"Având în vedere stratul mare de zăpadă acumulat de până la 1,5 metri în zona montană a judeţului Maramureş, precum şi încălzirea din ultimele zile, aceste aspecte cumulate reprezintă un risc real de avalanşă şi dificultăţi majore de deplasare" a precizat Dan Benga.

Potrivit acestuia, în Şaua Galaţiului din Munţii Rodnei s-a produs o avalanşă de mari dimensiuni.

"În ultimele 24 ore în Maramureş, în Munţii Rodnei, mai precis în Şaua Galaţiului – faţa nordică s-a produs o avalanşă de mari dimensiuni în jur de 50 - 75 metri lăţime şi 150 - 200 metri lungime. Toată creasta este încărcată şi exista posibilitatea declanşării altor avalanşe" a precizat Dan Benga.

Directorul Salvamont Maramureş, Dan Benga, a declarat pentru AGERPRES că pasionaţii de ieşire pe munte ar trebui să evite crestele alpine deoarece există riscul producerii unor avalanşe.

"Există oameni pasionaţi de munte şi urcă, uneori în condiţii dificile pentru a ajunge în locuri deosebite. Muntele este extrem de periculos iarna, vremea se poate schimba brusc, vizibilitatea să scadă în timp scurt, iar posibilitatea producerii unor avalanşe e crescută.

Stratul de zăpadă căzut pe munte de cele mai multe ori e mult mai mare decât la poalele muntelui. Cei care se avântă pe munte trebuie să ţină cont că se expun la riscuri majore. Sfatul meu e să evite urcările pe munte în această perioadă", a precizat Dan Benga.

Salvamont Maramureş deţine mai multe baze operative în judeţ, însă pe durata sezonului hibernal, salvamontiştii operează în vecinătatea domeniilor schiabile Cavinc, Borşa, Izvoare Şuior şi Mogoşa.

De asemenea, salvamontiştii participă în mod frecvent la extragerea persoanelor bolnave din satele şi cătunele izolate în care echipajele SMURD sau Ambulanţei Maramureş nu au acces.