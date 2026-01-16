Codul galben de ger a fost prelungit și extins la jumătate din țară. Vor fi minus 19 grade, anunță meteorologii

1 minut de citit Publicat la 09:59 16 Ian 2026 Modificat la 09:59 16 Ian 2026

Codul galben de ger a fost prelungit și extins la jumătate din țară. FOTO Getty Images

Meteorologii au extins și prelungit codul galben de ger până sâmbătă dimineață, la ora 10.00. Cel mai frig va fi în nordul Moldovei, unde temperaturile vor coborî până la minus 19 grade Celsius.

Astfel, în Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureșului vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -19 și -10 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei.

De sâmbătă dimineață până seara la ora 20.00, codul galben de ger se restrânge.

Astfel, în nordul și estul Moldovei va fi ger, cu temperaturi maxime de -14...-10 grade, iar în sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori ce se vor încadra între -10 și -5 grade.

Până în 21 ianuarie la ora 10.00 este în vigoare o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului.

Vremea va deveni deosebit de rece, vineri și sâmbătă mai ales în jumătatea estică a țării apoi și în rest, iar noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor. Temperaturile minime se vor situa în general între -18 și -8 grade, iar în nordul și centrul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -14 și -10 grade.

Vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă, temporar vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie în Banat și local în Crișana, mixte în Carpații Occidentali și în Transilvania, iar în Oltenia și pe areale mici în Muntenia vor fi mai ales ninsori. Se va forma ghețuș și vor fi condiții de polei. Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului și în zona montană aferentă, precum și în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...60 km/h.