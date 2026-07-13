Sediul Primăriei Bucureşti nu are autorizaţie ISU la incendiu, iar clădirea va expertizată. "Zilnic lucrează aici 844 de angajați"

Sediul Primăriei Bucureşti nu are autorizaţie ISU la incendiu, iar clădirea va expertizată. Sursa foto: PMB

Clădirea în care funcţionează Primăria Municipiului Bucureşti nu are autorizaţie ISU la incendiu din cauză că lucrările de reabilitare finalizate în 2017 n-au fost recepţionate nici până acum. "Pentru a intra în legalitate, este nevoie ca întreaga clădire să fie expertizată și apoi să demarăm procesul de autorizare", a transmis instituţia, care a scos la licitație achiziția de Servicii de expertiză tehnică a lucrărilor, pentru un contract de 1,5 milioane de lei.

Clădirea Primăriei are o suprafață de peste 3.000 mp, cu subsol, 3 etaje și mansardă open space, peste 200 de birouri și trei săli de ședință.

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"Nu doar Pasajul Basarab stă nereceptionat de 15 ani, ci și clădirea PMB! A fost reabilitată în perioada 2010-2016, lucrările au fost finalizate în 2017, dar nu au fost și recepționate. Astfel că nu are autorizatie ISU la incendiu.

Au trecut nouă ani de atunci și, pentru a intra în #legalitate, este nevoie ca întreaga clădire să fie expertizată și apoi să demarăm procesul de autorizare.

Clădirea Primăriei, unde zilnic lucrează 844 de angajați, are o suprafață de peste 3.000 mp, cu subsol, 3 etaje și mansardă open space, peste 200 de birouri și trei săli de ședință.

Este important pentru siguranță. Iar primarul general Ciprian Ciucu s-a implicat pentru a finaliza ceea ce ar fi trebuit să se întâmple de un deceniu.

Am scos la licitație achiziția de Servicii de expertiză tehnică a lucrărilor. Sunt necesare pentru a permite finalizarea procedurii de recepție. În plus, expertiza ne va arăta și situația în care se prezintă clădirea la aproape zece ani de la reabilitare.

De asemenea, firma câștigătoare se va ocupa și de realizarea dosarului pentru obținerea autorizației ISU și ne va asista pe tot parcursul, până la eliberarea acesteia.

Valoarea contractului se ridică la 1,5 milioane de lei, iar ofertele se pot depune până pe 23 iulie, ora 15.00. Ce condiții trebuie să îndeplinească firmele participante, dar și alte detalii aflați din primul comentariu.

S-a mai încercat în 2023 realizarea recepției, însă comisia constituită atunci a decis să suspende procedurile. A motivat că este necesară realizarea acestei expertize care să ateste că lucrările executate în trecut au fost conforme și au respectat cerințele pentru obținerea avizului ISU", a comunicat Primăria Municipiului Bucureşti.