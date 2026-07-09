PMB vrea să schimbe sistemul de salubrizare: Vor fi șapte pubele de gunoi diferite, iar bucureștenii vor plăti „pentru cât aruncă”

2 minute de citit Publicat la 17:50 09 Iul 2026 Modificat la 17:54 09 Iul 2026

Una dintre principalele modificări propuse este trecerea la colectarea pe șapte fracții. Foto: Facebook/PMB

Primăria Capitalei anunță că proiectele privind asigurarea curățeniei în București au fost discutate, joi, cu operatorii și cu experți din domeniul salubrității. Propunerile urmează să fie supuse votului în Consiliul General al Capitalei.

Regulamentul, dar și două strategii de management al deșeurilor și dezvoltare a serviciului de salubrizare s-au aflat deja în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Capitalei. Acestea sunt menite să ofere un ghid pentru primăriile de sector și pentru operatori.

Una dintre principalele modificări propuse prin aceste proiecte este trecerea de la colectarea pe patru fracții (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeuri reziduale) la cea pe șapte fracții (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodeșeuri / deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale, deșeuri textile, deșeuri periculoase), în containere separate, fiecare cu o culoare specifică.

Resturile alimentare vor fi aruncate separat de gunoiul menajer, pentru a fi colectate mai eficient și reciclate mai ușor.

„Deșeurile predominant vegetale care provin din gospodăriile individuale, parcuri, spații verzi vor fi colectate separat și supuse procesului de compostare. Deșeurile alimentare colectate separat vor fi supuse procesului de tratare anaerobă. Deșeurile biodegradabile și vegetale, neprelucrate termic și nepericuloase, care provin de la asociații de proprietari/locatari, se pot composta în spații special amenajate, în regim individual sau comun”, transmite sursa citată.

Plătești cât arunci

De asemenea, se va implementa sistemul „Plătești pentru cât arunci”. Practic, tarifele de gunoi vor fi calculate în funcție de cantitatea de deșeuri generată sau de modul în care acestea sunt colectate.

Vor fi amenajate Centre de Aport Voluntar, unde locuitorii vor putea aduce uleiul alimentar uzat sau obiecte vechi precum mobilă, saltele, textile, electronice și baterii.

Proiectele prevăd și noi reguli pentru curățenia stradală. Astfel, utilajele de măturat și spălat nu vor putea circula pe arterele cu mijloace de transport în comun la ore de vârf, adică în intervalele orare 6-10 și 15:30-19.

Colectarea a 30% din deșeuri se va face pe timp de noapte, între 22:00 și 6:00.

O dată pe lună vor fi organizate acțiuni de salubrizare unitară, care vor include simultan măturat mecanizat și spălatul carosabilului, cu sprijinul poliției locale, pentru a elibera benzile ocupate de mașini parcate.

Măturile și periile manuale vor fi înlocuite cu aspiratoare stradale prevăzute cu filtre HEPA.

Indicatori de performanță pentru operatorii de salubrizare

„Operatorii de salubrizare vor fi monitorizați de primăriile de sector. Li se vor impune indicatori de performanță, printre care: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere provenind din activități comerciale din industrie și instituții; tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare; tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de digestie anaerobă; tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalații speciale'', precizează PMB.

Dacă nu respectă aceste măsuri, operatorii riscă penalizări între 500 și 25.000 de lei.

De asemenea, noua strategie propune o nouă instalație integrată de tratare a deșeurilor, care va deservi întreg orașul și va cuprinde: instalație de tratare mecanică a deșeurilor reziduale colectate în amestec; instalație de tratare prin digestie anaerobă, inclusiv o instalație de cogenerare de energie electrică și termică; instalație de compostare în sistem închis.

Toate măsurile ar trebui implementate până în 2033, menționează Primăria Capitalei.