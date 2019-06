Șofer băut și fără permis, oprit de poliţişti cu focuri de armă în Olt

Un şofer aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, care circula cu 127 km/h pe DN 64, pe raza comunei Grădinari, care nu a respectat semnalul poliţiştilor rutieri, a fost oprit cu focuri de armă, a informat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt.



Conform sursei citate, incidentul s-a petrecut în jurul orei 20.00, iar în urma focurilor de avertisment, nu au rezultat victime ori pagube materiale.



Şoferul, un bărbat de 42 de ani din Grădinari, a fost depistat cu aparatul radar circulând cu 127 km/h şi nu a respectat semnalul regulamentar de oprire, poliţiştii efectuând trei focuri de avertisment cu arma din dotare, unul în plan vertical şi două în pneuri.



Poliţiştii au stabilit că acesta nu posedă permis de conducere şi se află sub influenţa băuturilor alcoolice, prezentând o concentraţie de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat.



Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru a i se recolta probe biologice se sânge în vederea stabilirii alcoolemiei şi va fi cercetat sub aspectul sâvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi respectiv sub influenţa alcoolului, a precizat sursa citată.