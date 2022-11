Șofer de microbuz școlar, prins aproape în comă alcoolică în timp ce transporta elevii, la Vaslui

Inconştienţă fără margini pentru un şofer de microbuz școlar din Vaslui. Acesta a fost prins de poliţişti la volan cu o alcoolemie apropiată de coma alcoolică în timp ce transporta elevi.

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Murgeni au oprit miercuri, pentru control, un microbuz școlar, care era condus de un bărbat în vârstă de 57 de ani, domiciliat în satul Rânceni, comuna Berezeni, județul Vaslui.

Șoferul se deplasa pe Drumul Județean DJ 244 A din comuna Berezeni, și se afla în timpul serviciului, transportând în autovehicol doi elevi.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultând o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. După această constatare, polițiștii l-au condus pe șofer la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cei doi elevi transportați și-au continuat deplasarea la școală cu alte mijloace de transport.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Murgeni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea stabilirii și probării activității infracționale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.