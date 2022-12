Țeapa pe care și-o iau românii cu coletele. Primești prin curier ce nu ai comandat

Mai mulți locuitori din județul Alba s-au trezit că trebuie să plătească niște colete pe care nu le-au comandat niciodată. Aceștia vor să facă plângere la poliție.

Sursa foto: Gettyimages | Joe Raedle / Staff

Câțiva cetățeni ai județului Alba au primit acasă căști ieftine, pentru care au fost nevoiți să plătească 69.90 de lei, chiar dacă nu le-au comandat niciodată.

Majoritatea acceptă coletul, considerând că este posibil să-l fi comandat un alt membru al familiei, mai ales că este perioada în care sosesc bunurile întârziate cumpărate de ”Black Friday”.

Coletele au o valoare relativ mică, pentru a nu atrage atenția, dar bunurile pe care le conțin sunt de fapt produse ieftine, care sunt departe de valoarea plătită.

"Am crezut că l-a comandat băiatul nostru, care nu era cu noi, așa că l-am acceptat. Am plătit 69,90 de lei. După ce am vorbit cu el și am aflat că nu a comandat nimic”, a spus una dintre victimele înșelătoriei.

Firma care a expediat căștile nu are website de pe care se presupune că ar fi comandat familia din Alba Iulia și nici date de contact, lucru constatat de ei la o simplă căutare pe Google.

Oamenii spun că vor solicita companiei de curierat prin care au primit coletele, blocarea plății și că vor depune o plângere la poliție, potrivit alba24.ro.